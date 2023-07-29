TESK: Araç muayene ve sigorta ücretleri düşürülsün

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi.

Kullanılmayan aracın bile yıllık ortalama giderinin 15 bin lirayı bulduğunu, kasko gideriyle bu tutarın 25 bin liraya yaklaştığını bildiren Palandöken, bu durumun, muayenesiz ve sigortasız araçların sayısını arttırdığına dikkat çekti. Palandöken, sorunun giderilmesi için yüksek muayene, sigorta ve vergi tutarlarının düşürülmesini istedi.

Trafikteki 27 milyon 334 bin araçtan 5 milyon 600 bininin sigortasız olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti: "Muayene, vergi ve sigorta ücretlerindeki artışlar, ülkemizde trafiğe kayıtlı her 5 araçtan 1'inin trafikte usulsüz dolaşmasına yol açıyor. Yetkili kuruluşun muayene ücretlerinden aldığı tutarlar esnaf ve vatandaşlarımız için oldukça yüksek. Bunun içerisinde çoğu, vergi borcunu veya sigortasını dahi ödeyemiyor. Bir aracın vergi borcu ödenmeden muayenesinin yapılmasına da izin verilmiyor. Trafikte muayenesiz ve sigortasız araç dolaşmaması için bu ücretler düşürülmeli. Fenni muayene süresi geçen araçlara uygulanan her ay yüzde 5'lik gecikme bedeli zammı da uzun dönem yaptırmayan için uygulanmalı."