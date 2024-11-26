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TESK Başkanı Bendevi Palandöken: BAĞ-KUR’lunun emekli ve sağlık primleri ayrılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-kur’lu esnaf ve sanatkarların emekli ve sağlık primlerinin ayrılması gerektiğinin altını çizerek, “Esnafın bu mağduriyetinin giderilmesi için hem zaman daralıyor hem de bu uygulama insanları rahatsız ediyor” dedi.

Haber Merkezi
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken: BAĞ-KUR’lunun emekli ve sağlık primleri ayrılmalı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkarların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki norm birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Palandöken, prim gün sayısını doldurarak emeklilik için yaşı bekleyen esnaf ve sanatkarların sadece sağlık primi ödemesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki norm birliği halen uygulanmıyor. Artık yılsonu geldi. Esnafın beklentisi, 7 bin 200 iş gününü dolduranların emekli edilip aylığa bağlanması yönünde. Ancak bu yapılmıyor. En azından sosyal güvenlik primi kaldırılıp sadece sağlık primiyle devam edilmesi sağlanmalıdır. Bunun maliyeti, en düşük basamaktaki bir esnaf için 6 bin 900, yani 7 bin bin gününü doldurmuş bir kişi için Sosyal Güvenlik Kurumu’nda esas alınan norm birliği, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur’luların eşit ücret ve eşit hizmet süresine sahip olmasıdır. Ancak yılsonunda sağlıktan yararlanma imkânı da ortadan kalkacak. Zaten esnaf, ilaçlarını alamıyor; sadece muayene olabilme imkânı var” açıklamasında bulundu.

“Prim gününü doldurup yaşı bekleyenlere kolaylık sağlanmalı”

Bağ-kur’lu esnaf ve sanatkarların emekli ve sağlık primlerinin ayrılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Esnafın bu mağduriyetinin giderilmesi için hem zaman daralıyor hem de bu uygulama insanları rahatsız ediyor. Artık Bağ-Kur’lunun beklentisi şu, ‘Ben 7.200 prim gününü doldurdum. Bundan sonra neden prim ödeyeyim? Emekliliği hak ettim.’ Bu hakların verilmesi ile ilgili taleplerimizi dile getiriyoruz. Ancak, bildiğiniz üzere 2024’ün de sonuna geldik. Esnafın beklentisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki eşitlik sağlanarak bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasıdır. Zaten hem enflasyon, hem kiralar hem de yüksek maliyetler, girdilerdeki astronomik fiyat artışları insanları bunaltıyor. Bu nedenle, sosyal güvenlikte 7 bin 200 prim gününün gerçekleşmesi ve bundan sonraki süreçte sadece sağlık sigortası primi yatırılması, insanların bir nebze nefes almasına yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“Vatandaşın haklı talebi yerine getirilmeli”

Başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm kesimlerin haklı talebinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, “Bu konudaki beklenti, tahmin ediyorum ki bu dönemde mutlaka karşılanmalı ve insanların haklı talepleri yerine getirilmelidir. En uzun çalışan, en az maaş alan ve sosyal eşitlik açısından da haksızlığa uğrayan kesimler için, kurumlar arası farklılıklardan kaynaklanan boşlukların doldurulması gereklidir. Yani esnaf, zanaatkâr, çiftçi, Bağ-Kur’lu ve hizmet üreten bütün kesimlerin 7 bin 200 prim gününe tabi olması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

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