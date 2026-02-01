TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartlarına yapılandırma piyasaları canladıracak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik yaptığı düzenlemesinin ardından değerlendirmede bulundu. Yeni düzenlemelerin piyasalara olumlu yansıyacağını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı tanınması piyasalara yeniden canlılık getirecek ve ekonomiye ivme kazandıracaktır. En kısa sürede diğer kredi ve borçlara yapılacak yeni bir yapılandırma hem esnafımızın işlerini kolaylaştıracak, hem de devlet alacaklarını en kısa sürede tahsil edecektir” dedi.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yapılandırma geldi

BDDK, finansal istikrarın sağlanmasına yönelik koordineli makro ihtiyati kararlar doğrultusunda bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Düzenlemeyle, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı tanındı.

Yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri, borçlu tarafından 3 ay içinde talep edilmesi hâlinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.