TESK Başkanı Palandöken: 'Kredi kartlarına yapılandırma piyasaları canlandıracak'

TESK Başkanı Palandöken, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin piyasalara olumlu yansıyacağını belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı tanınması piyasalara yeniden canlılık getirecek ve ekonomiye ivme kazandıracaktır. En kısa sürede diğer kredi ve borçlara yapılacak yeni bir yapılandırma hem esnafımızın işlerini kolaylaştıracak, hem de devlet alacaklarını en kısa sürede tahsil edecektir" ifadelerini kullandı.