TESK Başkanı Palandöken: Mücbir sebep hali uzatılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarların halen mağduriyet içerisinde olduğunu belirterek, mücbir sebep halinin uzatılması talebinde bulundu.

Ticari hayatın canlanması ve yaşamın deprem bölgesinde normale dönmesi için mücbir sebep halinin mutlaka uzatılması ile birlikte esnafın vergi ve prim borçlarına bir kolaylık sağlanması gerektiğini anlatan kaydeden Palandöken, “Meydana gelen deprem sonrasında depremi ağır olarak yaşayan ve olumsuz etkilenen illerimizde mücbir sebep ilan edilmiş vergiler, SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV vergisi 31 Ağustos 2024 tarihine kadar ertelenmişti. Esnafımız şuan sadece beyannamesini veriyor. Cebinde ve kasasında parası olmadığından ödemesini yapamıyor. Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle Mücbir Sebep Halinin uzatılmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesinde bulunan İşyeri ve evi yıkılan esnaflarımızın SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV, vergi, elektrik, doğalgaz ve 2023 yılından önceki tüm vergilerine bir kolaylık getirilmelidir ki ticaret ile birlikte hayat normale dönebilsin.” diye konuştu.