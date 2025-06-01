  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TESK Başkanı Palandöken: Mücbir sebep halinin uzatılmasıyla esnaf nefes alacak
Takip Et

TESK Başkanı Palandöken: Mücbir sebep halinin uzatılmasıyla esnaf nefes alacak

TESK Başkanı Palandöken, "6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde cirosu 2,5 milyon liranın altındaki mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracak" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TESK Başkanı Palandöken: Mücbir sebep halinin uzatılmasıyla esnaf nefes alacak
Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mücbir sebep halinin uzatılmasıyla esnafın rahat nefes alacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatılması kararını değerlendirdi.

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Palandöken, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde cirosu 2,5 milyon liranın altındaki mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracak. Bu karar, deprem felaketinden en ağır şekilde etkilenen illerimizdeki esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik toparlanma sürecine ciddi katkı sağlayacak. Esnafımızın işleri, hala tam anlamıyla toparlanmadı. Vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, bu süreçte onların biraz olsun rahatlamasına olanak tanıyacak. Girişimlerimize olumlu karşılık veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm kabine üyelerine esnaf camiamız adına teşekkür ediyorum. "

TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?Gündem
Ekonomi
İstanbul'da mayıs ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'da mayıs ayı enflasyonu belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim net rakam verdi!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim net rakam verdi!
Çiğ süt üreticisine 19 milyar lira destek sağlandı
Çiğ süt üreticisine 19 milyar lira destek sağlandı
Beykoz'da 51 bin metrekarelik alan ihaleyle satılacak
Beykoz'da 51 bin metrekarelik alan ihaleyle satılacak
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Artan maliyetler ve düşük süt fiyatları sektörü tehdit ediyor
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Artan maliyetler ve düşük süt fiyatları sektörü tehdit ediyor
DSİ, Manisa'daki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak
DSİ, Manisa'daki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak