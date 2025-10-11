  1. Ekonomim
  3. TESK Başkanı Palandöken: Türkiye’de 6 milyon araç sigortasız, teminatlar artırılmalı
TESK Başkanı Palandöken: Türkiye’de 6 milyon araç sigortasız, teminatlar artırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araç sayısının her geçen yıl hızla artmasına rağmen sigortalılık oranlarının gerilediğine dikkat çekerek, "Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de 32 milyon aracın 6 milyonunun zorunlu sigortasız olduğunu açıkladı. Kasko sigortası yaptıranların oranı ise yalnızca yüzde 30 olduğunu dikkat çeken Palandöken, sigorta teminatlarının günün şartlarına göre artırılması gerektiğini vurguladı. Motosiklet kazalarındaki artışa da dikkat çeken Palandöken, son 10 yılda motosiklet sayısının yüzde 120 artmasına rağmen sigortalılık oranının yüzde 35’te kaldığını, bu durumun ciddi riskler yarattığını belirtti.

"Araç sahiplerinin yüzde 70’i kasko yaptıramıyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı. Yüksek olduğu için de her yıl 2.5 milyona yakın araç yeni trafiğe kaydoluyor. Dolayısıyla ülkemizdeki toplam araç sayısı TÜİK verilerine göre 32 milyon, bunların yaklaşık 6 milyonu ise sigortasız durumda. Yani zorunlu sigortada dahi 6 milyon aracın sigortası yok. Kasko sigortasında ise bilindiği üzere araç sahiplerinin yüzde 70’i kasko yaptıramıyor" dedi.

"Şikayetlerin en büyük nedeni sigorta primleri"

Sigorta şirketlerinin poliçelerde taksit imkânı sunmasının olumlu bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını belirten Palandöken, "Poliçelerin ödenme taksitlerinin 10 taksite çıkarılması memnuniyet verici ama bugüne kadarki şikayetlerin en büyük nedeni sigorta primlerinin yüksek oluşundan kaynaklanıyordu. Ancak bu sigorta poliçelerinin güncellenmesi, teminatların artırılması ve bununla birlikte ödenecek tazminatların da o oranda yükseltilmesi gerekiyor. Aksi halde fiyatlar ve maliyetler artarken, sigorta poliçelerindeki hasar teminatlarında bir yükselme olmaması sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla teminatların da sigorta bedellerine orantılı olarak artırılması lazım" şeklinde konuştu.

"Son 10 yılda motosiklet sayısı yüzde 120 artış gösterdi"

Trafikteki risklerin artışına da dikkat çeken Palandöken, "Yine bilindiği üzere en çok kazalar motosikletlerde yaşanıyor. Sigortalılık oranları ise endişe verici. Ülkemizde son 10 yılda motosiklet sayısında yüzde 120 oranında artış var. Buna paralel olarak kaza oranları da aynı şekilde artıyor. Ancak sigorta oranlarına bakıldığında, motosikletlerin yalnızca yüzde 35’i sigortalı, yüzde 65’i sigorta kapsamı dışında. Bu durum kazalara karışan motosikletlerin diğer sürücülerle birlikte ciddi sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Ayrıca, yolların yetersizliği ve motosikletliler için ayrılmış bölümlerin eksikliği kazalara karışma oranını da artırıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin can güvenliğinin sağlanması için onlara özel, daha geniş ve güvenli yolların yapılması gerekiyor. Böylece bu tür kazaların daha az hasarlı şekilde atlatılması mümkün olur. Aksi halde kaybedilen her gencin geri dönüşü mümkün olmuyor" diye konuştu.

