TESK Başkanı Palandöken'den bankalara çağrı: Kredi kartı komisyonları yeniden düzenlensin

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı kullanımındaki artışla birlikte esnafın karşı karşıya kaldığı yüksek komisyon maliyetlerine dikkat çekti. Bankaların aracılık hizmetlerinden elde ettiği gelirlerin esnafın kazancını aştığını savunan Palandöken, komisyon oranlarının ürünlerin kâr marjları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

"Kredi kartı komisyonları esnafın sermayesini eritiyor"

Esnafın sermayesinin ve emeğinin kredi kartı komisyonlarına heba edildiğini vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, nakit akışını sağlamak isteyen işletmelerin zarar ettiğini belirtti.

Palandöken, "Günümüzde her şey kredi kartıyla alınıyor. Esnaf bir üründe yüzde 4 kazanıyor ancak parayı erken çekmek istediğinde yüzde 4.5 faize gidiyor. Komisyonsuz ödeme için 15 gün veya bir ay beklemek gerekiyor ama esnafın buna dayanma gücü yok. Kazanamadığı bir kazancın komisyonunu vermesi esnafı perişan ediyor" ifadelerini kullandı.

"Aradaki bedeli biz ödüyoruz"

Sistemdeki KDV dengesizliklerinin ve düşük kâr marjlı ürünlerin esnafı daha da zorladığına dikkat çeken Palandöken, durumu "Esnafa yüzde 1 ile giren ürün yüzde 10 KDV ile çıkıyor; aradaki farkı esnaf ödüyor. Özellikle sigara gibi giriş-çıkışı belli ürünlerde esnaf bunu müşteriye yansıtamıyor. Müşteri haklı olarak 'Kredi kartıyla alıyorum, fark ödemem' diyor. Dolayısıyla bütün maliyet esnafın cebinden çıkıyor” ifadeleriyle özetledi.

TESK'ten komisyon çağrısı

Bankaların uyguladığı komisyon oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Palandöken, bankacılık sektörüne yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Piyasada nakit yok. Kredi kartının en çok kullanıldığı alanlar bankalara kazandırıyor. Bankaların ne emeği var ne sermayesi var. Sadece aracılık hizmetinden dolayı aldığı komisyon, inanın bir restoranın, bir lokantanın kazancının daha üstünde. Böyle bir uygulama olur mu? Esnaf kazanamayacak ama bunlar kazanacak. Dükkanı kapatmaktan başka çare kalmıyor. Esnaf kazanmasa ülke kazanmaz, vergi veremez. Kayıtlı ekonominin devamını sağlamak için kimseyi mağdur etmeyecek adil bir çözüm bulunması şart."