TESK Başkanı Palandöken uyardı: Gıda israfının Türkiye'ye bedeli 200 milyar lira!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, giderek artan gıda israfına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ekmek, sebze ve meyve tüketiminde yaşanan bilinçsizliğin hem ekonomik kayıpları büyüttüğünü hem de kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açtığını belirten Palandöken, bu sorunun önüne geçilmesi için acil adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Maliyet yaklaşık 200 milyar civarında

Türkiye’nin kalkınma süreci ve toplumsal refahı üzerinde gıda israfının ciddi bir engel teşkil ettiğini belirten Palandöken, günlük zayiat miktarını şu sözlerle ifade etti; "Günde 6 milyon ekmek 25-30 bin ton sebze ve meyve israf ediliyor. Bunun maliyeti yaklaşık 200 milyar lira civarında. Bunlardan neler yapılmaz ki? 200 tane hastane, 800 tane okul birçok tesiste, sürekli olarak sürekli olarak önemli bir okul var. Bu israfın en büyük nedenlerinden doğal olarak fazla ürün taşıma muhafaza şartlarında eksikliklerden kaynaklanan veya burada lojistik taşımalardan kaynaklanan sistem içerisinde zayi oluyor. Bölge için önemli bir kayıp. Bir çok ülkedeki bu ürünlerle geçinilebilecek miktarlarda bunlar. Bunu çok dikkatli kullanmak lazım."

Turizm ve depolama hataları öne çıkıyor

İsrafın sadece sofrada değil, tarladan rafa kadar olan tüm süreçlerde gerçekleştiğine dikkat çeken Genel Başkan, özellikle turizm sektörü ve depolama hatalarına değindi;

“Bu gıda maddelerinin hem muhafazasında hem tüketilebilir oranda alınması ile ilgili. En çok bunlar biliyorsunuz turizm bölgelerinde, açık büfelerde bunlar self servis yapılan stantlarda aldığınız bu ürünleri evde muhafazasında ve zincirlere ulaşabilecek yoldaki zayiatlar olarak değerlendirilebilir.”

Palandöken, israfın sadece gıdayla sınırlı kalmadığını, kaynakların bütüncül bir şekilde tükendiğini belirterek şöyle devam etti; “Yani israf günümüzde ekonomimiz için de önemli bir şey. Suyumuz, enerjimiz, elektriğimiz, doğal gazımız her şey israf ediliyor. Dolayısıyla ülkemizde birçok ürünün yetişebileceği aynı şekilde bu ürünlerin ülkemizde kullanılması nüfus bakımından da önemli bir sürece ülkemizdeki erişmiş 86 milyon nüfuslu ülkemizde bunların hepsinin israf edilmeden kullanılması. Bu değişen tabiat şartları dolayısıyla bunların israfı çok önemli miktarlarda.”

“Bilinçsiz tüketim milli serveti yok ediyor”

Açık büfe kültürünün ve porsiyon kontrolsüzlüğünün altını çizen Palandöken, kamuoyunu bilinçlendirmek adına şu uyarılarda bulundu:

“Bunun için vatandaşımızın son derece bilinçli, açık büfelerde ve bu self servis yapılan yerlerde yani vatandaşın alıp da yarısından fazlasını yine zayi ettiği sistemlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla 6 milyon ekmek birçok ülkenin günlük tüketimi kadar ama ülkemizde maalesef bu bilinçsiz tüketimle birlikte bunların zayiatı. Bunun için hemen tedbir alınmalı. Bir kere kamu spotları yapılmalı.”

Eğitim ve planlı üretim

İsrafla mücadelenin çocukluk yaşlarda başlaması gerektiğini savunan Palandöken, TESK bünyesinde yürütülen çalışmalara rağmen asıl gücün vatandaşın duyarlılığı olduğunu hatırlattı:

“Ülkemizdeki israfın her boyuttaki enerjideki, sudaki gıda maddelerindeki hem muhafazası hem eğitimleri okullarda çocuklarımızın bilinçlenmesi için önemli gösterilerle bunların izah edilmesi lazım. Bunların hepsi ülkemizin kaybolduğu kadar milli servetimizin de hiçe gitmesine neden olan bir yaklaşım. Bununla ilgili Türkiye’de TESK olarak 82 birlik 13 mesleki federasyonla diyalog ve günlük bu tüketimdeki kalan ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili de çalışmalar her ne kadar yapsak da vatandaşın bu konuda hassasiyeti çok önemli. Yoksa milli servetimiz yok oluyor. Bu tarımsal ilaçlardaki veya işte bu mevsimsel donlardaki zayiatla birlikte bu ürünlerin birçoğunun kullanmadan gittiğini herkesin bilmesi lazım. Dolayısıyla bu kullanılan malzemelerdeki veya işte ihtiyaçtan fazla alınıp muhafazasından kaynaklanan zayiatlar da mutlaka giderilmeli.”