TESK Başkanı Palandöken'den 'sahte içki' açıklaması: Cezai müeyyidelerin caydırıcı olması gerek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son günlerde kaçak alkolün terör kadar çok can aldığını belirterek, “Bilindiği üzere son günlerde sahte alkolden vefat eden insanların sayısı artıyor. Bu artışın nedeninin çok iyi irdelenmesi lazım. Bizim önerilerimiz veya yapmış olduğumuz şikayetler, zaten bandrollü ve hologramlı ürünlerin güvenilir noktalardan alınmasıdır. Gittiğiniz herhangi bir yerde kapağın yanınızda açılması gerekliliği var. Ancak biliyorsunuz alkol düzenleme kurulunun yapmış olduğu denetimler yeterli olmuyor, çünkü bu iş illegal yapılan bir iş. Fiyatların çok yüksek oluşu ile kaçak alkolün artması ve çok ucuza mal edilen metil alkolden kaynaklı içkinin yapımındaki hatalardan kaynaklanan sorun” ifadelerini kullandı.

“Otokontrolü vatandaş yapmalı”

Kaçak alkole yönelik cezaların daha caydırıcı olması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Bunu yapanlara yönelik cezai müeyyidelerin caydırıcı olması lazım. Bu müstakilen bir kurum olup, bunun denetlenmesi ile ilgili aynı zamanda vatandaşın da bilinçlenmesi lazım. İnsanlar göz göre göre ya sakat kalıyor ya da vefat ediyor. Geriye gözü yaşlı aileler kalıyor. Kim bunu icat etti diyorlar. Emniyet güçleri ve ilgili bakanlıklar denetimi yapıyor ancak otokontrolü vatandaş yapmalı. Hem hologramlı hem güvenilir noktaların dışında tüketenler için bu handikap oldu. İnsanlar artık gerçeği ile taklidi ayırmada zorlanıyor. Hatta zorlanmasına da gerek kalmıyor, ucuz olanı tercih ediyor” dedi.

“Metil alkolü ayrıştırıcı bir madde eklenmesi lazım”

Palandöken, sahte içki şişelerini ayırt edecek bir mekanizma geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bunları bütün kolluk kuvvetleri, yerel kuvvetler ve emniyet güçleri ile Tarım Bakanlığı Tütün Üst Kurulu'nun denetlemesinin gerekliliği var. Aynı vasıfta olan bu şişelerin benzerliğini ayırt edecek bir mekanizmanın geliştirilmesi lazım. Yoksa kaybettiğimiz canlara yazık oluyor. Metil alkolü ayrıştırıcı bir madde eklenmesi lazım. Nasıl ki havuzlarda tedbirler oluyor, renk değişiyor. Dolayısıyla koku ya da renk değişimini sağlayacak materyallerin kullanılması lazım. Aynı zamanda kaybettiğimiz canlar için terörden daha fazla can gidiyor. Her gün televizyonlarda halk izliyor. Gerçeğiyle sahtesinin farkının yapılabilmesi söylediğim tedbirlerle olur” dedi.