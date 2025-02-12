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TESK Başkanı Palandöken'den Sevgililer Günü uyarısı: Güvenilir kaynaklara bakılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye alacakların, özellikle merdiven altı ve fason üretimlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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TESK Başkanı Palandöken'den Sevgililer Günü uyarısı: Güvenilir kaynaklara bakılmalı
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Palandöken, yaptığı açıklamada, esnafın her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü'nü umutla beklediğini belirtti.

Bu tür özel günlerin, zücaciyeden çiçekçiye kadar 415 meslek grubunu ilgilendirdiğini aktaran Palandöken, "Vatandaşların, bu süreçte özellikle merdiven altı ve fason üretimlere karşı dikkatli olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Güvenilir kaynaklara bakılmalı"

Palandöken, bu güne özel farklı hediye çeşitlerinin mevcut olduğuna, satışların da bu dönemde yüzde 30-35 arttığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, yakınlarına hediye alacakların, fiyatları analiz ederken güvenilir kaynakları tercih etmeleri önem taşıyor. İnternet satışlarının artmasıyla birlikte ürünlerin varlığı ve güvenilirliği konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bu güzel günü kutlarken hüsrana uğramamak için güvenilen kişilerden alışveriş yapmak, kaliteli hediye seçmek önem taşıyor."

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