TESK: EYT kapsamında esnafın da emekli olmasının önü açılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın da emekli olmasının önünün açılması talebinde bulundu.

Palandöken, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

EYT ilgili yapılan düzenlemelere esnaf ve sanatkarın da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: “Esnaf ve sanatkarların emeklilik şartlarının düzenlenmesi için prim gün sayısı eşitlenerek, norm birliği sağlanmalı. SSK'lılar 7 bin 200 günde emekli olurken esnafın 9 bin günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum esnafımız açısından büyük bir mağduriyet oluşturuyor. Norm birliğinin en büyük özelliği Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lunun eşit haklara sahip olmasıdır. Zaman kaybedilmeden tüm kesimler için bu haklar sağlanmalı.”