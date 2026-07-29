TESK Genel Başkanı Palandöken: DOA sistemine yoğun ilgi var

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Temmuz'da başlayan DOA sistemiyle, Çevre Bakanlığı'yla birlikte ülkemizde önemli bir adım atıldı. Orman yangınları, çevre kirliliği son derece ekonomiye kazanılma suretiyle DOA sistemiyle artık makineler vasıtasıyla 1 lira değerinde vatandaşımız bunları oraya götürüp geri dönüşüme katkı koyacak. Hem ekonomik olarak alınan paradan daha ziyade, ülkemizdeki yangınların önlenmesi, yine aynı şekilde doğanın, tabiatın bozulmasının engelleneceği çok özel bir proje" dedi.

"Depozito geri dönüşüm sistemi orman yangınının önüne geçer"

Depozito yönetim sisteminin çevrenin korunmasının yanı sıra orman yangınlarıyla mücadeleye de dolaylı katkı sağlayacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "17 günde 2,5 milyon insan bu sisteme kaydoldu. 17 günde yaklaşık 34 milyona yakın ambalaj geri dönüşüme döndü. Yani ülkemiz gerçekten de bununla birlikte, dönüşümle birlikte hem ekonomik bir kazanım, hem de ülkemizin tabiatımızın bozulmaması için iyi bir sistem olarak gelişti. İftiharla bahsetmek istediğim şey, bunun vatandaşlar tarafından kabullenilmesi ve bunun en yakın merkezlerde oluşabilecek makineler vasıtasıyla yapacağımız kolay bir dokunuşla bunların dönüşmesini sağlanması. Bunun için yeterli miktarda, ilk etapta belki her yerde bu makineler yok ama insanlar biraz daha bunları biriktirmek suretiyle, birkaç gün gidip gelmek yerine bunları toptan oralara atmak suretiyle, hem kartlarla işlenecek para hem de doğadaki bu katkısından dolayı önemli gelişmeler olacak. Bizim talebimiz tabii bunun daha da yaygınlaşması. 81 ilimizde makineler kuruldu ama yeterli şekilde yaygınlaşmasının sağlanması da önemli" şeklinde konuştu.

"Vatandaşın talebine cevap verecek altyapı güçlendirilmeli"

Geri dönüşüm sisteminin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için iade altyapısının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Palandöken, "Yüksek meblağlara mal olan bu makinelerin kullanımındaki vatandaşın alışması geri dönüşümü çok hızlandıracak. Atık yağlar gibi, yine ülkemize zarar veren geri dönüşebilecek. Ülkemizin ithal ettiği birçok şeyi artık ülkemizde bu sistemle karşılayacağımız günlere az kaldı. Vatandaşımız evde artık bunları ayrıştırma suretiyle o makinelere atmanın ülkemiz için bir kazanç olacağını düşünüyor. Buna vatandaşlarımızın tabii ki yine televizyonlarda veya billboardlarda kamu spotu olarak çevrilmesi bakımından vatandaşların bilinçlenmesine katkı koyacak. Her türlü katkının koyulması ülkemizin geleceği için çok önemli" diye konuştu.