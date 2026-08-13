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TESK Genel başkanı Palandöken: Motorindeki ÖTV tamamen kaldırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motorindeki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi
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TESK Genel başkanı Palandöken: Motorindeki ÖTV tamamen kaldırılmalı
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TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Motorin eşel mobil sistemi dışına çıkarılmasının olumlu olduğunu belirten Palandöken, "Üretimdeki maiyetlerin düşmesi ve yüksek enflasyonun önüne geçilmesi için motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak olması sevindirici" dedi.

"Motorindeki ÖTV tamamen kaldırılmalı"

Motorindeki ÖTV'nin tamamen kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Palandöken, "Ancak enflasyonun aşağı gelmesi ve üretim maliyetlerinin düşmesi için diğer aylardaki kademeli artış enflasyonun inmesine olumlu yansımaz. Onun için yılın tamamında ÖTV'nin kaldırılması çiftçi ve esnafımız başta olmak üzere ekonominin tüm aktörleri için önemli bir karar olacaktır" diye konuştu.

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