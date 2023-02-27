TESK, hasar tespiti için ‘Deprem Bilgi Formu’ oluşturdu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), depremzede üyelerinin zararlarının tespiti için web sayfalarında ‘Deprem Bilgi Formu’ oluşturdu.

Konuya ilişkin bilgi veren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, depremden zarar gören esnaf ve sanatkarları yeniden ayağa kaldırmak için yol haritası çizeceklerini söyledi. Palandöken, afet bölgesindeki 11 ilde, 415 meslek dalında, 367 bin esnaf ve sanatkar bulunduğuna dikkat çekti.

Bu esnaf ve sanatkarların zararlarının tespiti için "https://www.tesk.org.tr" internet sitesinde bilgi formu oluşturulduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti: "Esnaf ve sanatkarlarımızın depremden ne ölçüde zarar gördüğünü ve kaç iş yerinin kaybedildiğini tespit ederek esnafımızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaktayız. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımız web sitemizde yer alan Deprem Bilgi Formu'nu mutlaka doldurmalı."