TESK, NarPos cihazını tanıttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve NarPOS ve PaybyMe iş birliği ile esnafa yönelik ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sunan NarPOS cihazının tanıtım toplantısı düzenlendi.

TESK Genel Merkezinde düzenlenen tanıtım töreninde TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken proje kapsamında bilgiler verdi.

NarPOS projesi ile esnafın maliyetlerinin azalarak işlerinin büyüyeceğini söyleyen Palandöken, “Burada amaç yeni nesil esnafın, dijital sistemin kullanılmasında önemli seviye atlatmak. Vatandaşın daha güvenli, daha ucuza mal temin eden, mahallesinde tüm müşterileri ile münasebetini geliştirici mali kurallara uygun, vergi ile uyumlu olan barkodu ile ürünlerin tespit eden ve para tahsilatından sonraki dönemde de avantajlı bir şekilde bankalara olan bu pos cihaz ücretlerini makul bir seviyeye çekilmesi ile ilgili bir gelişme. Vatandaş açısından daha ucuza mal alması ve daha kaliteli hizmet alabilmesini sağlayacak aşamalardan geçmesi. Ürünün toplu bir şekilde alınıp aynı sektördeki ürünlerin her türlü 415 meslek dalının kullanabileceği bir sistem. TESK açısından çok önemli olan ürünün lansmanı için bir araya geldik. Bu proje, esnafın masası üzerinde biraz önce söylediğim teknik özelliklere sahip güzel bir cihaz. Artık yapay zekanın kullanıldığı internetin erişimi kolaylaştırdığı bir proje. NarPos cihazları esnaftan teknolojiyi maliyetin altında kullanmayı sağlayıp ayrı bir finansman kullanmadan bu sistemi kullanması. Dükkandaki malı ve stokun takip edilmesi, tezgahın üstündeki bu cihazla yapılmasının yanı sıra günün sonunda ne kadar satış yapıldığını, ne sattığını, ödeme sürelerine göre gelirin ne kadar kaldığını anında görebilecek.” diye konuştu.

Küçük işletmelerin ulusal dev işletmeler karşısında güç kazanabilmesi için dijital ağda bir araya gelmesi gerektiğini anlatan Palandöken şu ifadeleri kullandı:

“Ürünleri satan pos firması ile nakit kredide aynı şekilde istifade etme olanağı bulacak. Tabii bu ürünü aynı zamanda kullanımındaki kolaylıklar birden fazla ayrı işlem yapabilecek hafızaya sahip bir sistem. Yazılımı yapay zeka ile neredeyse buluşabilecek bir sistem. Yeni nesil esnafta oluşturulması gereken bir kesim. Rekabet çok hızlı gelişiyor, dolayısıyla sermayenin büyük bir bölümü perakende sektöründe yaygın bir vaziyette büyümeye devam ediyorlar.”

Hayata geçirilecek proje ile ekonominin barometresi esnafın durumunun analiz edilerek kamuoyu ile paylaşılabileceğini vurgulayan Palandöken, “Bu esnafın korunması ile ilgili bir proje. TESK’in de 415 mesleğin içerisinde birbirinden ayırmadan hepsini aynı gayedeki piyasada rekabet yapabilecek unsurlara kavuşması lazım. Bunda işletim ücreti olmayacak. Bu dijital ağın üzerinde esnafın satışlarının analizi yapılmış olacak. Aynı zamanda da ekonomik bir masraftan da kurtulmuş olacak. Bizim hedefimiz 10 bin ile başlayıp adından 100 binler hatta milyonların kullanacağı bir cihaz olacak. Esnaf çeşitli başlıklar altında hem banka komisyonları aynı zamanda vadeden aldıkları zamanki komisyon oranları hem de işletim maliyetleri yükünden kurtulmuş olacak. Dolayısıyla maliyetler düşünce esnafta rekabet edebilecek hale gelecek.” dedi.