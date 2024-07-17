TESK: Vatandaşın alışveriş yapabilmesi için ekonomik durumunun da iyi olması lazım

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (BESOB) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK'in, bünyesinde 2 milyon 250 bin üyeyi barındıran bir kuruluş olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de ekonominin iyi olmasının esnafın işlerinin iyi gitmesiyle doğru orantılı olduğunu dile getiren Palandöken, "Vatandaşın alışveriş yapabilmesi için ekonomik durumunun da iyi olması lazım. Rekabet unsurunu ortadan kaldıran 'yatırımcı' adı altında işi bilmeden iş yeri açanlar, rekabetsiz kalan esnafın ayakta kalamayışının en büyük nedenidir." dedi.

Palandöken, Türkiye'de enflasyonun yüksek düzeylerde seyrettiğini belirterek, enflasyonda iyileşme için fiyat istikrarının önemli olduğunu vurguladı.

Bursa'nın, iş yeri sayısı bakımından şanslı olduğunu anlatan Palandöken, "Bursa ülkenin tam ortasında, İstanbul'a iki adım, Ankara'ya üç adım gibi mesafede. Turizme, termale açık bir şehir. Avantajları var ama dezavantajları da var." diye konuştu.

Palandöken, toplantı kapsamında Türkiye'nin tüm illerinden birlik başkanları ve konfederasyon yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.