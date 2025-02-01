TESK’ten esnafa online eğitim! Palandöken: İş sağlığı ve uzmanlığı kursları başlıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş sağlığı ve uzmanlığı online kurslarının 3 Şubat’ta başladığını açıkladı.

"Eğitimlere katılan sertifikalarını alabilecek"

İş yerlerinde 50’den az personel çalıştıran işletmelerin, 3 Şubat tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından online olarak verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasını alacaklarını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili olarak, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren yeni başlangıç süresinin devam ettiğini biliyorsunuz. Bu iş güvenliği hizmetlerinin ve iş sağlığı eğitimlerinin alınabilmesi için TESK olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, 50'den az çalışanı olan işletmelerimiz Anadolu Üniversitesi'nin 3 Şubat'tan itibaren çevrimiçi düzenlediği eğitimlere katılarak sertifikalarını alabilecekler” dedi.

“Esnafa ek bir yük getirilmemiş olacak”

Palandöken, bir işyeri uzmanı veya bir sağlık uzmanına gerek kalmadan esnafın bu eğitimleri kendi işyerleri için alabileceklerini dikkat çekerek “Bu sayede işyerleri masrafsız bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alabilecekler, böylece esnafa ek bir yük getirilmemiş olacak. Çalışma Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarda, esnafa ek maliyetlerin getirilmemesi ve bu konudaki ücretlerin esnafı zor durumda bırakmaması için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

"İş sağlığı güvenliği olmazsa olmazımız"

İş sağlığı ve güvenliği, her işyeri için kritik bir konu olduğunu ve bunun ihmal edilmeyecek kadar önemli olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "İş sağlığı ve güvenliği olmazsa olmazımız. Geçenlerde 78 canımızı kaybettik. Bu canların hepsinin aileleri, akrabaları, yakınları sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar. Bu ihmal edilecek bir durum değil. Bugüne kadar bu tür işler farklı yöntemlerle yapılıyordu, ancak artık yeni bir imkan sayesinde hem bireysel çalışanlar hem de çalışan istihdam eden işletmeler için bir değişiklik söz konusu. Örneğin, bakkal, kasap, manav, ayakkabıcı ve kırtasiyeci gibi tehlikesiz sınıfa giren küçük işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek. Bu sayede büyük bir yükten kurtulmuş olacaklar" şeklinde konuştu.

"Eğitimler can güvenliği için büyük önem taşıyor"

Yapılan çalışmaların dikkatle takip edilmesi, eksiksiz uygulanması ve iş güvenliğinin asla ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "İş yerinde güvenli bir çalışma ortamının nasıl sağlanacağı hem yasal düzenlemelerle hem de uygulamalı eğitimlerle ortaya konuluyor. İş yeri sahipleri veya temsilcileri bu eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olacak ve gerekli sertifikaları almaları yeterli olacak. Belirlenen kriterler ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması zorunludur. Bu sayede esnaf ve sanatkarlarımız, iş yeri güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelerek hem kendi can güvenliklerini hem de müşterilerinin güvenliğini temin edecekler. Eğitimlerin alınması, olası bir hadisede 'Keşke yapsaydık' dememek için son derece önemli. Ayrıca bu yeni düzenleme esnafa ek bir mali yük getirmeyecek" ifadelerini kullandı.