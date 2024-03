TESK'ten fiyat uyarısı: Cazip olmasına kanmayın

Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı uyarılarda bulundu.

Palandöken, vatandaşın ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak, sağlıklarının kötü etkilenmesinin önüne geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Enflasyona bağlı olarak gıda fiyatlarının artışı ile birlikte merdiven altına yönelimin arttığını belirten Palandöken, “Özellikle alışverişlerin arttığı Ramazan ayında ve bayram arifesinde enflasyona da bağlı olarak merdiven altı ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayanların sayısı ne yazık ki artıyor. Gözü dönmüşlerin bu hususta maharetli satış teknikleri ile gıda maddeleri de dahil olmak üzere tüm giysi ve konfeksiyon ürünlerinde de aynı şeyleri yapması mümkün. Bildiğiniz üzere et ve et mamulleri son derece tehlikeli. Bunlarda her türlü gıda nizamnamesine uyulmadan akşam saatlerinde kalabalık caddelerde korsan satıcılar tezgâh açıyor ya da arabaların arkasında baklava satıyor.” ifadelerini kullandı.

“Merdiven altı ürünler normalin 3’te biri ya da 4’te biri fiyatına satılıyor”

Palandöken, merdiven altı üreticilerinin ve haksız fiyat artışları yaparak Ramazan’dan rant sağlayan fırsatçıların Ramazan ayında artan gıda alışverişlerini fırsat olarak gördüğünü belirterek, “Bildiğiniz üzere cevizin, fıstığın, yağın ve unun kilogram fiyatı belli. Dolayısıyla her şeyin açıkta satıldığı gıda maddelerinin özellikle biz yerinden getiriyoruz diyerek zeytin, peynir, tereyağı, bal ve reçel gibi ürünleri arkasında satıyorlar. Fiyat artışlarını bahane edip gerçek zeytinyağı deyip ne olduğu belli olmayan yağlar, glikoz şurubu ile üretilmiş birçok unlu mamul bu şekilde satılıyor. Fiyatlar cazip oluyor ancak vatandaş otokontrolünü yapacak. Kıymanın kilosunun 400 lira olduğu bir yerde gidip de 250 liraya pastırma, sucuk alınırsa sağlığımızı tehlikeye atmış oluruz. Kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler gerekli takibi yapsa da vatandaşın bunlara pirim vermemesi lazım.” şeklinde konuştu.

"Görüntüye aldanmayın"

Öte yandan Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala piyasada bayram hareketliliğinin şimdiden başladığını söyleyen Palandöken, “Malum önümüz bayram. Lokum, şekerleme, çikolata gibi insanların ikram edeceği her şeyin üzerinde oyun var. Çocuklara aldığınız giysi ve ayakkabılar kimyasallar ile çocuklarınızın cildini tahriş edebilir. Ne yazık ki insan sağlığına direkt zararlı ürünleri satmaktan imtina etmiyorlar. Vatandaşımız elbette cebini ve bütçesini düşünmek zorunda. Ancak sırf ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim. Neticede sağlığından olan vatandaşın, kısa ve uzun vadede tedavi masrafları çok daha külfetli olacaktır. Sırf görüntüye aldanıp da bilmediğiniz yerden alışveriş yapmayın. Çünkü merdiven altı üretimde muhatabınız da yok. Vatandaşın alabileceği en önemli tedbir, bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapması olacaktır. Bu güzel ramazan ayının bereketinden yoksun kalmayın.” diye konuştu.