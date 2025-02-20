TESK'ten haksız rekabet uyarısı! Palandöken: Esnaf işletmesini 3-5 yıla kapatmak zorunda kalıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 'İstişare, Değerlendirme, Eğitim ve Mesleki Dayanışma' toplantısı Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıda esnaf ve sanatkarların yaşadığı yapısal sorunlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Esnafın sorunları masaya yatırıldı

Toplantıda esnafların SGK prim borcu sorunu başta olmak üzere, perakende yasasında yapılacak düzenlemelerle, esnafların karşılaştığı yapısal sorunlar karşısında atılacak adımlar ele alındı.

Palandöken: Küçük esnaf korunmalı

Toplantıda konuşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in gündeminde ise ‘haksız rekabet” vardı. Palandöken, esnafların işletmelerinin 3-5 yıla kapatmak zorunda kaldığını dikkat çekerek, küçük işletmelerin korunması uygulamasının devreye alınması gerektiğini söyledi.

Palandöken, “Esnaf ve sanatkârların çalışma hayatının düzenlenmesiyle ilgili yapılan çalışmalar maalesef yeterli değil. Esnaf bugün en fazla 3-5 yıl arasında açtığı işletmeyi kapatmak zorunda kalıyor. 50-60 yıl boyunca çocuklarını o işle yetiştiren baba modeli artık bitti. Çünkü esnaf, rekabet edemeyeceği bir piyasa düzeniyle karşı karşıya kaldı. Dünyanın her yerinde ticarette küçük işletmeler korunuyor. Bu durum ülkemizde de uygulamaya konulmalı. Ayrıca bir de NACE kodları çıktı. Keşke adil bir sistem olsaydı. Şimdi kuaförü tutup şoförlere, şoförü bakkallara kaydettirmek gibi abes bir durum ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığımız bu konuda çalışıyor, ancak NACE kodları yalnızca Bakanlıkla ilgili değil, birçok kurum ve konuyu etkiliyor" dedi.

Kiradan, vergiye, SGK primlerinden, kredilere güncel sorunlar tartışıldı

Toplantıda esnaf ve sanatkarların karşılaştıkları güncel sorunlar ise şu şekilde sıralandı:

"Küresel ekonomik gelişmelerin esnaf üzerindeki etkileri, enflasyonun esnaf üzerindeki etkileri, finansmana erişim zorlukları. Kira maliyetlerinin artması ve etkileri, enerji maliyetlerinin artması ve etkileri, esnafın yaşadığı maliyet artışları karşısındaki sıkıntıları. Esnaf kredilerinde faiz yükünün azaltılması önerileri, vergi düzenlemeleri ile ilgili öneriler, SGK prim destekleri üzerine yapılan değerlendirmeler. Kira artışlarına karşı alınabilecek önlemler, yerel yönetimlerle iş birliği içinde destek mekanizmalarının geliştirilmesi önerileri, esnaf ve sanatkarların dijital dönüşüm süreçlerine adaptasyonu. E-ticaret alanında esnafa daha fazla destek verilmesi gerekliliği, esnaf ve sanatkarların mesleki gelişimleri ve eğitim süreçleri, ticaretin değişen dinamiklerine uyum sağlama gerekliliği. Dijital pazarlama konusunda eğitim alma ihtiyacı, finansal okuryazarlık konusunda eğitim alma ihtiyacı, yeni nesil ödeme sistemleri konusunda eğitim alma ihtiyacı. Meslek örgütleri arasındaki dayanışmanın artırılması, sektör içi iş birliklerinin güçlendirilmesi, esnafın birlikte hareket edebilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi. Kooperatifleşme süreçlerinin desteklenmesi ve esnafın kendi iç mekanizmalarıyla ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli hale gelmesi için atılması gereken adımlar."