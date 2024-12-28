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TESK’ten korsan satıcı ve yılbaşı alışveriş uyarısı! Palandöken: Merdiven altı üretimi evinize sokmayın

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yılbaşı öncesi merdiven altı üretim uyarısı geldi. Palandöken, yeni yıl sofralarında yer alacak ürünleri satın alırken korsan satıcılara dikkat edilmesini söyledi.

Haber Merkezi
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TESK’ten korsan satıcı ve yılbaşı alışveriş uyarısı! Palandöken: Merdiven altı üretimi evinize sokmayın
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Kuruyemişler, içecekler, pastalar ve çikolatalar yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Yılbaşı alışverişi yapılırken merdiven altı üretilen ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den yılbaşı öncesi uyarı geldi.

 TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

Sahte ve fason üretimin oldukça yaygın olduğunu hatırlatan Palandöken, “Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Merdiven altı ürünler ise maalesef arttı. Ucuz olsun diye kapı önünde ya da araba arkasında satılan ürünleri almak büyük hayal kırıklığına yol açabilir. Yiyeceklerin fiyatları aşağı yukarı bellidir ve o fiyatın altından satış yapılamaz. Ucuz fiyatlı ürünlerin arkasında ise genellikle düşük kalite, hijyen eksikliği ve sağlıksız üretim süreçleri bulunur. Sizin yapmanız gereken şey ise az da alacak olsanız evinizde sağlıklı bir şekilde yiyeceğiniz ürünler olmalı” diye konuştu. 

Palandöken, “Merdiven altı diye tabir ettiğimiz ancak kimyasal içerikleri olan, ne olduğunu bilmediğimiz ürünleri evinize sokmayın. Ağız tadınızı bozmayınız. Sağlıklı bir şekilde sofralardan kalkmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

 "Korsan satıcılar ve kimlikleri belli olmayan ürünlere dikkat"

Korsan satıcılar, aynı şekilde ürünlerin sepetler içinde süslenmiş, gerçek kimlikleri belli olmayan her türlü içecek maddelerine dikkat edilmesi gerektiğini dikkat çeken Palandöken, “Mutlaka bandrolü, satıldığı noktanın belli olduğu, ruhsatları olan, oda kayıtları olan esnaftan almanız gerekiyor” diye konuştu.

 "Taksi duraklarımız sabaha kadar sefer yapacak"

Palandöken vatandaşlara yılbaşı akşamı alkollü araç kullanılmaması çağrısı da yaptı. Trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, “Özellikle alkol kullanımının arttığı, yorgunluk gibi durumlar sebebiyle araç kullananlar çok dikkat etmeli. Bu durumda araçların başına geçmemeli. Taksi duraklarımız hizmet veriyor, yerel yönetimler ve halk otobüsleri de aynı şekilde hizmet veriyorlar. Kolluk kuvvetleri her ne kadar denetimleri yapsa da biliyorsunuz ki her insanın başına kolluk kuvveti koymak da mümkün değil. Yeni yıla güzel sağlıklı bir şekilde girmek için söylediğim gibi trafiğe, merdiven altı ürünlere dikkat etmekte fayda var” dedi.

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