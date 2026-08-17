TESK’ten okul alışverişi uyarısı: Merdiven altı ürünlerden uzak durun

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerin hız kazandığını belirten Palandöken, Türkiye genelinde yaklaşık 26 milyon öğrencinin yeni dönem hazırlığı yaptığını ifade etti. Palandöken, bu öğrencilerin yaklaşık 18 milyonunun ilk, orta ve lise düzeyinde, 8 milyonunun ise üniversitelerde eğitim gördüğünü kaydetti.

Esnafın okul sezonuna yönelik hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Palandöken, özellikle çocukların kullandığı kırtasiye ürünlerinin güvenilir noktalardan alınmasının önemine dikkat çekti.

Palandöken’den okul kıyafeti uyarısı

Okul kıyafetlerinde velilerin belirli marka veya mağazalara yönlendirilmemesi gerektiğini belirten Palandöken, ailelerin kendi bütçelerine uygun ürünleri tercih edebilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, “Çorabından ayakkabısına kadar, A’dan Z’ye tercih velinin olmalı.” diyerek ailelerin belirli satış noktalarından alışveriş yapmaya zorlanmaması gerektiğini ifade etti.

Güvenilir olmayan ürünlerden uzak durun

Taklit ve merdiven altı ürünlerin çocuk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine işaret eden Palandöken, silgi, kalem, kalemtıraş, cetvel ve çanta gibi ürünlerin güvenilir satıcılardan temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, ürünlerde kalite ve güvenlik standartlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle CE işareti konusunda velileri dikkatli olmaya çağırdı.

Ticaret Bakanlığının piyasada denetimler gerçekleştirdiğini hatırlatan Palandöken, tüm satış noktalarının denetlenmesinin mümkün olmadığını belirterek velilere korsan satıcılardan ve güvenilir olmayan noktalardan alışveriş yapmamaları tavsiyesinde bulundu.