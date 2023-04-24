TESK’ten ÖTV muafiyeti değerlendirmesi: Akaryakıt için de bekliyoruz



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari taşımacılık yapan esnafın kullandığı araçlara yönelik ÖTV muafiyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Palandöken, "Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz. Öte yandan basit usulden yararlanma hadlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaya 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafının da dahil edilmesi olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.