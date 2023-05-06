TESK’ten prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, küçük esnafın prim ödeme gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK'li çalışanlarla esnafın çalışma gün sayısının 7 bin 200 güne eşitlenmesi haberinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlemesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Karar ile Anayasa'nın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik ortadan kaldırılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.