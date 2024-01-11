TESK'ten 'taksimetre' çağrısı: Esnaf her zamda müşteri kaybediyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu söyledi.

Palandöken, ülke genelinde sayıları 95 bini aşan taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu dile getiren Palandöken, “Taksimetre ayarlaması ekonomik sebepler nedeniyle üç defa ayarlandı. Geçen yıl ile bu yıl arasında taksimetre ayarlamasına yüzde 210 civarında bir zam yapıldı. Bunları varsayarsanız eğer taksici esnafının kazancı sınırlı. Her pahalandığı noktada müşteri kaybediyor.” diye konuştu.

Taksimetre ayarlamalarında fiyatlarda bir yeknesaklık sağlanması gerektiğini belirten Palandöken, “Bu kadar yüksek bir fiyatla bu taksimetrelerin ayarlanması, esnafın parayı ödeyebileceği limiti aşıyor. Dolayısıyla bunun daha düşük rakamlarda yapılması, taksimetre yapacak esnafın mağduriyetinin önüne geçilmesi lazım.” dedi.