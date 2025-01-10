TESK’ten yeni nesil ödeme cihazları için çağrı! Palandöken: Esnafa geçiş için verilen süre uzaltılsın

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın esnaflara POS makinesi ile yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme cihazına geçmeleri için tanıdığı süre bugün doluyor. Esnaf piyasadaki yüksek fiyat ve yeterli cihazın olmaması nedeniyle geçişini tamamlayamadı.

TESK’ten Bakanlığa çağrı: Geçiş süreci ertelensin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sürecin ertelenmesi için çağrıda bulundu.

“Piyasada cihaz yok, rekabet ortamı oluşmadı”

Palandöken, “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların kullanılması için son başvuru tarihi olarak öngörülen 10 Ocak 2025 tarihi sona ermektedir. Ancak gerek piyasadaki yeterli miktarda ön ödeme kaydedici cihazın bulunmaması gerekse yeterli rekabet ortamının oluşma için öngörülen sürenin 1 Temmuz 2025 tarihine ertelenmesi gerekmektedir” dedi.

“Günümüz ekonomik koşullarında esnaf mağdur edilmemeli”

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz için piyasada rekabet ortamının oluşmadığını ve fiyatların yüksek olduğunu dikkat çeken Palandöken, “Günümüz ekonomik koşullarında esnafın mağdur olmaması için rekabet ortamının mutlaka oluşması gerekir. Bunun için de piyasada birden çok Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazın bulunması kaçınılmazdır. Bu kapsamda talebimiz, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların son başvuru tarihi 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmasıdır” çağrısında bulundu.