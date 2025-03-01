TESK'ten zincir marketlere tepki! Palandöken: Ramazan kolilerinde satış taktiği olmaz

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan yardımları ile ilgili uyarı geldi. Yardım yapılırken hassas davranılması gerektiğine dikkat çeken Palandöken, zincir marketler tarafından satışa sunulan ramazan kolilerine tepki gösterdi.

“Ramazan kolilerinde satış taktiği olmaz”

İçinde ne olduğu belli olmayan kolilerin satış taktiği olarak sunulduğunu dikkat çeken Palandöken, "Ramazan ayında yardımların amacına uygun olarak dağıtılması, kimsenin birbirinden haberi olmadan ihtiyaçların karşılanması, bu ulvi ayın olmazsa olmazıdır. Ancak Ramazan kolileri artık TV ekranlarında ve reklamlarda içinde ne olduğu belli olmayan, ihtiyaç sahibinin gereksinimleri tespit edilmeden hazırlanan ve hediye paketi olarak lanse edilen bir satış stratejisine dönüştü. Yardımların hem yerine ulaşması hem de verilen insanlar için onur kırıcı olmaması önemli. Bunun için ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerinin belirlenmesi, ayni veya nakdi yardımların buna göre yapılması gerekir" dedi.

"Mahalle esnafı kimin gerçek ihtiyaç sahibi olduğunu bilir"

Mahalle kültürünün en önemli parçası olan esnafın bu Ramazan’da da alan el ile veren el arasında köprü kurmaya hazır olduğunu söyleyen Palandöken, "Acaba ihtiyaç sahibi kişi çocuğunun mamasını mı alacak, elektriği mi kesik, doğal gazı mı yanmıyor ya da başka bir ihtiyacı mı var, bunu en iyi kim bilir? Semtindeki esnaf bilir. Hem Diyanetin hem de yardımları yapacak insanların bu konuda duyarlı olması gerekir. Yıllardır aynı şekilde, hatta kamyonların üzerine çıkılıp reklam yapılmak suretiyle insanları rencide edecek şekilde yapılan yardımlar, yardım değildir. Kimseyi incitmeden, herkesin ihtiyacını tespit ederek ve kullanılabilir ürünler sunarak hareket etmek gerekir. Kendi yemediğinizi başkasına ikram etmek kimseye hayır sağlamaz. Bu nedenle değerli yurttaşlarımızın, bu manevi duyguların gerçekleşeceği güzel ayda yapacakları yardımları ve dayanışmayı bilinçli şekilde gerçekleştirmelerini diliyoruz. Komşularınız, akrabalarınız ve aile büyüklerinizle ağız tadıyla bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlar olarak bu konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz" şeklinde konuştu.