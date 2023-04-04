Tesla Model Y Türkiye'de satışta! Nasıl sipariş edilir?

Elektrikli otomobil sektöründe Türkiye piyasası canlanıyor.

Yerli otomobil Togg'un etkisiyle hareketlenen pazara ABD elektrikli arac üretecisi Tesla'da girdi. En çok satılan modeli Model Y, Türkiye'de satılacak.

Peki Model Y, nasıl sipariş edilecek, ön ödeme tutarı ne kadar? Araçlar ne zaman teslim edilecek?

Berlin'de üretilen Tesla Y, 10 bin TL ön sipariş ücretiyle online sipariş edilebilecek. Araçlar Mayıs'ta teslim edilmeye başlanacak.

Kullanıcılar, teslimatları Mayıs 2023'te başlayacak olan Model Y'yi konfigüre ederek sipariş verebilecek.

Araç aynı zamanda test sürüşü yapılabilmesi için İstanbul'da Kanyon AVM'de sergileniyor.

Tesla İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 şarj yeri açacak. Türkiye'nin ilk Supercharger istasyonlarını açılacak.

Peki araçların fiyatları ne kadar?

Türkiye’de üç farklı versiyonda satışa sunulacak Model Y'nin fiyatyarı ise şöyle:

- Arkadan itişli, 430 km menzile sahip "Standard Range" versiyonu 1.548.732 TL,

- Çift motorlu ve 533 km menzile sahip "Long Range" versiyon 1.619.532 TL,

- Çift motorlu ve 514 km menzile sahip “Performance” versiyon ise 1.778.821 TL.

Araçlarda standart otonom sürüş sistemi bulunuyor. Şirket sistemin Türkiye'de kullanımı için Turkcell'in sim kartlarını kullanıyor.

Model Y'nin teknik özellikleri

Model Y maksimum çok yönlülük ve güvenlik için tasarlandı. Tamamen elektrikli, orta boy bir SUV olup menzili, performansı ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Panoramik cam tavan, yüksek oturma seviyesi ferahlık hissi yaratıyor ve araçtaki her koltuktan geniş bir görüş açısı sunuyor.

Ön bagaj ve katlanır ikinci sıra koltuklar toplam 1,9 metreküp depolama alanı mevcut.

Model Y, anahtar gerektirmiyor. 15 inç dokunmatik ekran arayüzü ile sorunsuz giriş ve çıkış için akıllı telefon uygulaması kullanıyor.

Uzaktan kilit açma, uzaktan iklimlendirme, konum takibi ve diğer benzersiz, kolayca erişilebilen özellikler için Tesla Mobil uygulamasıyla bağlantı kuruluyor.

Bağlantı Tesla tarafından sağlanıyor ve standart bağlantı özellikleri aracın ömrü boyunca dahil oluyor.

Geçtiğimiz yıl Model Y, Euro NCAP'in en yeni, en sıkı test protokolüne göre test edilen tüm araçlar arasında, 5 Yıldızlı Güvenlik Derecesi ve en yüksek genel puanı almıştı.

Ne kadar sürede şarj oluyor?

Tesla, en kolay evde şarj ediliyor.

Tesla tarafından tasarlanan ve inşa edilen Supercharger istasyonları, aracı dakikalar içinde şarj ediyor.

Model Y'ye sadece 15 dakikada 270 kilometreye kadar menzil eklenebiliyor. Türkiye'deki Supercharger istasyonları CCS Tip 2 giriş destekleyen Tesla ve Tesla olmayan elektrikli araçların kullanımına açık.

Bu istasyonlarda Tesla otomobiller için kW başına 7.30 TL, Tesla olmayan otomobiller için ise kW başına 8.60 TL fiyat tarifesi uygulanıyor.

Supercharger ağı Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki ana rotalarını kapsıyor. Dünya çapında 40 binden fazla Supercharger bulunuyor.