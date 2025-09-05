  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tesla, Musk'a 1 trilyon dolarlık ödeme paketi teklif etti
Takip Et

Tesla, Musk'a 1 trilyon dolarlık ödeme paketi teklif etti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Yönetim Kurulu, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tesla, Musk'a 1 trilyon dolarlık ödeme paketi teklif etti
Takip Et

Tesla Yönetim Kurulu tarafından hissedarlara gönderilen mektupta, şirketin Musk'ı Tesla'ya odaklanmaya ve liderlik etmeye teşvik etmek ve elde tutmak için uzun vadeli bir CEO performans ödülü bulunmadığına işaret edildi.

Mektupta, Musk'ın hissedarlara "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda verilecek ödeme paketinden bahsedildi.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedeflere değinilen mektupta, bunlar arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırmak gibi konuların yer aldığı aktarıldı.

Mektupta, performans ödülünün tamamını almak için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da yer aldığı ifade edilerek, Musk'ın tüm performans hedeflerine ulaşması durumunda Tesla'yı "tarihin en değerli şirketi" haline getireceği vurgulandı.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara çıkması durumunda verilecek ödeme paketi kapsamında, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor.

Böylelikle yapılacak ödemenin değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor.

Ekonomi
Hazine’nin nakit dengesi ağustosta 84,2 milyar TL fazla verdi
Nakit dengesi ağustosta 84,2 milyar TL fazla verdi
AB'den Google'a yaklaşık 3 milyar euro reklam cezası
AB'den Google'a yaklaşık 3 milyar euro reklam cezası
Bakan Bayraktar: Soma termik santralinin devrini bu ay içinde yapacağız
Bakan Bayraktar: Soma termik santralinin devrini bu ay içinde yapacağız
Altınyazı Barajı, Edirneli çeltikçiye kuraklıkta can suyu oldu
Altınyazı Barajı, Edirneli çeltikçiye kuraklıkta can suyu oldu
FAO raporu: Dünyada gıda fiyatları durağan, Türkiye’de artışta!
Dünyada gıda fiyatları durağan, Türkiye’de artışta!
Mardin’de çöp elektriğe dönüşüyor, 18 bin eve güç sağlanıyor
Mardin’de çöp elektriğe dönüşüyor, 18 bin eve güç sağlanıyor