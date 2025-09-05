Tesla, Musk'a 1 trilyon dolarlık ödeme paketi teklif etti

Tesla Yönetim Kurulu tarafından hissedarlara gönderilen mektupta, şirketin Musk'ı Tesla'ya odaklanmaya ve liderlik etmeye teşvik etmek ve elde tutmak için uzun vadeli bir CEO performans ödülü bulunmadığına işaret edildi.

Mektupta, Musk'ın hissedarlara "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda verilecek ödeme paketinden bahsedildi.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedeflere değinilen mektupta, bunlar arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırmak gibi konuların yer aldığı aktarıldı.

Mektupta, performans ödülünün tamamını almak için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da yer aldığı ifade edilerek, Musk'ın tüm performans hedeflerine ulaşması durumunda Tesla'yı "tarihin en değerli şirketi" haline getireceği vurgulandı.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara çıkması durumunda verilecek ödeme paketi kapsamında, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor.

Böylelikle yapılacak ödemenin değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor.