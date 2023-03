Tesla, Türkiye’de şarj ağı lisansı aldı

Takip Et

Mehmet KARA

Dünyanın en ünlü teknoloji girişimcileri arasında yer alan Elon Musk’ın elektrikli araçlar markası Tesla’nın Türkiye’deki şirketi, şarj ağı işletmeciliği lisansı aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi’ni (Tesla) lisanslaması ile birlikte bugün itibariyle Türkiye’deki toplam şarj ağı işletmeci lisansı sahibi firma sayısı 119’a ulaştı. Söz konusu şirketlerin tümü de, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunma hakkına sahip. Tüm lisans sahibi şirketler gibi Tesla’nın da kuracağı şarj ağı ile tüm elektrikli araç modellerine hizmet vermesi mümkün. Mevzuata göre şarj istasyonu işletmek için lisans almak yerine mevcut lisans sahibi şirketlerden sertifika almak da yeterli.

Şarj noktası 3728'e ulaştı

Elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti alabileceği şarj noktalarının sayısı giderek artıyor. Bugün itibarıyla 3728 adet şarj noktası ticari olarak bu alanda hizmet sunuyor. Bunların 646’sını hızlı (DC) şarj, 3 bin 82’sini ise yavaş (AC) şarj noktaları oluşturuyor. Türkiye’de ticari hizmet sunanların dışında bireysel ya da özel amaçlı şarj istasyonları da bulunuyor.

Araç sayısı 15 bine koşuyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısındaki artış devam ediyor. 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 7694 olarak kayıtlara geçen elektrikli araç sayısı, 2022 sonu itibarıyla 14896 adede ulaştı.

Serbest Erişim Platformu geliyor

EPDK, elektrikli araçlara hizmet sunan altyapının sağlıklı gelişmesi amacıyla lisanslamanın dışında başka çalışmalar da yürütüyor. Bunlardan biri de, tüm elektrikli araç sahiplerinin ülke çapındaki bütün ticari şarj noktalarını dijital ortamda kolaylıkla görebilmesini sağlamayı hedefleyen Şarj İstasyonları Serbest Erişim Platformu.

Fiyat takibi de mümkün

Hazırlıkları son aşamaya gelen Şarj İstasyonları Serbest Erişim Platformu4nda halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitelerine ait soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, fiyat bilgileri ve müsaitlik durumları, bir mobil uygulama üzerinden an be an görülebilecek.