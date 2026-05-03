Tesla Türkiye'den şarj fiyatlarına zam

Tesla, Türkiye’deki şarj ağı Supercharger tarifelerinde fiyat artışı yaptı. Yapılan zamla birlikte hem Tesla kullanıcıları, hem de diğer marka araç kullanıcıları Supercharger istasyonlarını yaklaşık yüzde 5 oranında zamla kullanmaya başlayacak.

Tesla sahipleri daha önce kilowatt-saat (kWh) başına 9,40 TL öderken, yeni fiyat tarifesine göre kilowatt-saat (kWh) başına 9,90 TL ödeme yapacak. Türkiye'nin aktardığına göre, Tesla marka aracı olmayan diğer elektrikli araç kullanıcıları için ise daha önce 11,70 TL olan kWh bedeli, gelen zamla birlikte 12,30 TL’ye yükseldi.

Trugo şarj fiyatları

Yerli otomobil girişimi Togg’un şarj altyapısını sağlayan Trugo’da DC şarj fiyatı 14,98 TL’den ücretlendiriliyor. AC yani yavaş şarj ise 9,95 TL’den ücretlendiriliyor.

ZES fiyat tarifesi

Türkiye’nin en yaygın şarj ağına sahip olan ZES, AC şarjda kWh başına ücret 9,99 TL, DC hızlı şarjda ise kWh ücreti 12,99 TL. 180 kW üzerinde ise kWh ücreti 16,49 TL.

Güncel Eşarj fiyatları

Eşarj’da AC şarj fiyatı 9,90 TL, DC yani hızlı şarj fiyatı ise 13,50 TL.