Tesla'dan kritik karar: Elon Musk, Çin malı parçalara yasak koydu

Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre Tesla, ABD’de üretilen araçlarında Çin’de imal edilen bileşenlerin kullanımını sonlandırmak amacıyla tedarikçilerine yeni bir yönerge iletti. Elon Musk’ın yönettiği şirketin, bazı Çin malı parçaları şimdiden farklı ülkelerde üretilen alternatiflerle değiştirdiği belirtildi. Şirketin hedefi, önümüzdeki bir ya da iki yıllık süreçte tüm parçaların Çin dışındaki kaynaklardan temin edilmesini sağlamak.

Dalgalanan tarifeler fiyatlandırma stratejisini etkiliyor

Haberde, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının yarattığı değişken gümrük tarifeleri nedeniyle Tesla yönetiminin uzun süredir fiyatlandırma politikalarını netleştirmekte güçlük yaşadığı ifade edildi. Reuters’ın nisan ayında paylaştığı bilgilere göre şirket, son iki yıldır ABD’deki tesisleri için Kuzey Amerika’dan yapılan parça tedarikinin oranını artırma yoluna gidiyordu.

Tesla’nın Çin satışlarında düşüş hızlandı

Gelişmelerin yaşandığı dönemde Tesla’nın Çin’de ürettiği elektrikli araçların satışları gerileme gösterdi. Çin Binek Araç Birliği’nin verileri, şirketin Çin’de üretilen araç satışlarının ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalarak 61.497 adede düştüğünü ortaya koydu. Bu sonuç, eylülde kaydedilen yüzde 2,8’lik artışın aksine bir tablo oluşturdu.

Tesla’nın Şanghay’daki “gigafactory” tesislerinde üretilip Avrupa, Hindistan ve diğer pazarlara gönderilen Model 3 ve Model Y araçların satışları da eylüle göre yüzde 32,3 oranında düşüş yaşadı.

Otomotivde ABD–Çin gerilimi yeniden yapılanmayı tetikliyor

2025 yılı boyunca süper güçler arasındaki jeopolitik gerilimler otomotiv sektörünü kriz odaklı kararlar almaya yöneltti. ABD Başkanı Donald Trump tarafından dönemsel olarak uygulamaya konan gümrük tarifeleri, nadir metallerin tedarikine ilişkin soru işaretleri ve çip arzındaki istikrarsızlık, küresel üretim zincirinde yeniden yapılanmayı zorunlu hale getirdi.

Bu doğrultuda yalnızca Tesla değil, General Motors da aynı hafta içinde binlerce tedarikçisine üretim hatlarındaki Çin malı parçaların çıkarılması talimatını iletti.

Tesla’nın aldığı karar, ABD otomotiv endüstrisinde Çin’e olan bağımlılığı azaltma sürecinin yeni bir aşaması olarak görülüyor.