Tesla'dan Supercharger ücretlerine zam

Tesla, 30 Nisan'daki fiyat artışının ardından yaklaşık iki ay içinde ikinci kez tarifelerini yükseltti.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte Tesla sahipleri için şarj ücreti kWh başına 9,90 TL'den 10,40 TL'ye çıkarıldı. Bu gruptaki değişim yaklaşık yüzde 5,05 oranında bir fiyat artışına işaret ediyor.

Tesla dışındaki diğer marka elektrikli araç kullanıcıları için ise tarife kWh başına 12,30 TL'den 13 TL'ye yükseltildi.

Diğer araç sahiplerini etkileyen bu zam oranı ise yaklaşık yüzde 5,69 olarak hesaplandı.