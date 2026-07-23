Tesla'nın ikinci çeyrek geliri beklentileri geçti, kârlılıkta hedefler tutmadı

İkinci çeyrekte 28,24 milyar dolar gelir elde eden Tesla, 26,32 milyar dolarlık piyasa beklentisini aşmayı başardı. Şirketin gelir performansında otomotiv satışlarındaki güçlü seyir etkili olurken, fiyat indirimleri ve yükselen maliyetler kârlılık üzerinde baskı oluşturdu.

Tesla'nın düzeltilmiş hisse başına kârı (EPS) 0,33 dolar olarak gerçekleşirken, 0,51 dolarlık piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Şirketin GAAP kapsamında hisse başına kârı ise 0,32 dolar olarak açıklandı.

Faaliyet kârı da beklentileri karşılayamadı. Tesla, ikinci çeyrekte 398 milyon dolar faaliyet kârı elde ederken, piyasa beklentisi 1,39 milyar dolar seviyesindeydi.

Brüt kâr marjı yüzde 16,8'e gerileyerek yüzde 19,4'lük beklentinin altında kaldı. Buna karşılık serbest nakit akışı eksi 1,09 milyar dolar olarak gerçekleşti ve eksi 3,64 milyar dolarlık piyasa beklentisinden daha iyi bir performans sergiledi.

Otomotiv gelirleri beklentileri geride bıraktı

Şirketin gelir kalemleri içinde en güçlü performans otomotiv segmentinde kaydedildi.

Otomotiv gelirleri ikinci çeyrekte 20,52 milyar dolara ulaşarak 18,68 milyar dolarlık piyasa beklentisini aştı. Hizmetler ve diğer gelirler de 4,58 milyar dolar ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın enerji üretimi ve depolama segmentinin geliri 3,14 milyar dolar seviyesinde kaldı. Böylece bu alandaki gelir, 3,77 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

FSD aboneliklerinde artış sürdü

Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemindeki aktif abonelik sayısı ikinci çeyrek sonunda 1,48 milyona yükseldi. Böylece şirket, 1,40 milyon seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerine çıktı.

Açıklanan finansal veriler, Tesla'nın araç satışları ile otonom sürüş teknolojilerindeki büyümesini sürdürdüğünü ortaya koyarken, yapay zekâ yatırımları ve artan araştırma-geliştirme harcamalarının kısa vadede şirketin kârlılığı üzerindeki baskısını devam ettirdiğine işaret etti.