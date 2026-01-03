Tesla'nın otomobil teslimatları 2025'in son çeyreğinde düştü

Tesla, geçen yılın son çeyreği ve 2025 geneline ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre, şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 434 bin 358 araç üretti. Bu dönemde üretimi yıllık yüzde 5,5 azalan Tesla, 2024'ün son çeyreğinde 459 bin 445 araç üretmişti.

Tesla'nın 2025'in son çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı da yıllık bazda yüzde 15,6 azalarak 418 bin 227'ye indi.

Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 495 bin 570 araç teslim etmişti.

2025 genelinde üretim de teslimat da düştü

Tesla'nın geçen yıl genelinde ürettiği araç sayısı yüzde 6,7 azalışla 1 milyon 654 bin 667'ye geriledi. Şirket bir önceki yıl 1 milyon 773 bin 443 araç üretmişti.

Şirketin 2025'te teslimatını yaptığı araç sayısı yüzde 8,6 azalarak 1 milyon 636 bin 129 oldu. Böylelikle yıl genelindeki teslimatlarda üst üste ikinci sene azalış kaydedildi.

Tesla, 2024'te 1 milyon 789 bin 226 otomobil teslim etmişti.