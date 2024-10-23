Teşviklerde tarım ve turizm unutulmamalı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, devletin sağladığı mevcut teşvik sistemindeki teknik hatalar nedeniyle kalkınma beklentilerinin karşılanamadığını kaydetti. Öztürk, “Yatırımcılar aldıkları teşvikleri bir maliyet azaltıcı unsur olarak görüyor. Ürünlerine değil kendisine katkı sağlayan bir bütçe olarak kullanıyor. Yeni sistemde herhangi bir sektörde ülke fiyatını düşüren etmenlerin ortadan kaldırılması lazım. İstihdam ve makine teşviklerini kullanan şirketler fiyat dengesini bozarak, başka bölgelerdeki yatırımları riske atıyor. Eski şirketler kan kaybederken başka bölgelerdeki şirketler hızla büyüyor. Öncelikle yeni teşvik sisteminde haksız rekabete neden olan bu etmenlerin değiştirilmesi lazım. Yeni sistemde ayrıca ülkemizin her yerini organize sanayi bölgelerine çevirme yaklaşımından vazgeçilmeli. Şehirlerin öncelikle SGK analizi yapılarak şehir, bölge ve sektör bazlı değerlendirmelerle teşvikler dağıtılmalı” dedi.

Organize sanayi bölgelerinde sürdürülen üretimlerde ağırlıklı olarak dışa bağımlı olunduğunu anımsatan Hüseyin Öztürk, “Bizi yabancıya bağlı bir duruma dönüştüren, dış ticaret açığı verdiren sektörlerin değil, yerli üretim potansiyeli yüksek olan sektörler teşvik edilmeli. Bunun için de sadece sanayiye değil aynı zamanda lojistik, tarım ve turizm gibi alanlarda da teşvikler getirilmeli. Küresel şirketlerin büyük bir bölümü ağırlıklı olarak tarım ve gıda alanında yatırımlar yapıyor. Çünkü önümüzdeki dönemde gıdaya erişim sorunu daha da büyüyecek. O nedenle bizim teşvik planlamalarında tarım ve gıda sektörünü baş aktör olarak görmemiz lazım. Aynı zamanda bacasız sanayi dediğimiz turizm ve ekonomimizin kalbi lojistik sektörünün de teşvik kapsamına alınmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik için DPT yeniden kurulmalı”

Teşvik sisteminin sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için koordinasyon ve strateji üreten bir yapıya ihtiyaç olduğunu kaydeden Hüseyin Öztürk, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) ivedilikle yeniden kurulması gerektiğini söyledi. Öztürk, “Kentlerimizin ve bölgelerimizin güçlü oldukları zayıf oldukları yönler doğru yöntemlerle belirlenerek sektörel bazlı bir teşvik sistemine geçmeliyiz. Aynı zamanda adalet ve eğitim alanları da mutlaka teşvik edilmelidir. Ekonomimiz sektörel bir denge içerisinde sürdürülebilir olarak büyütülmeli. Bunu da ancak bir koordinasyon dahilinde kısa orta ve uzun vadeli planlarla yapabiliriz” dedi. Bölgesel teşvik sisteminin yapılan teknik hatalar nedeniyle yatırımların sürekli gezdiği bir yapıya dönüştürüldüğünü kaydeden Öztürk, şirketleri gezdiren değil, yerleştiren uygulamalar geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.