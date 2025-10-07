TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler: İstanbul modanın merkezi, Anadolu üretim üssü olacak

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Ankara, Denizli, Kayseri ve Bursa’nın ardından İstanbul’da bir araya geldi.

TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da birer konuşma yaptı. 600’e yakın sektör temsilcisi katıldığı etkinlikte Murat Şahinler, sektöre dair önemli mesajlar verdi.

Markalaşma ve katma değer vurgusu

Yüksek faiz oranlarının, enflasyonun, artan işçilik ve enerji maliyetlerinin sektörün rekabetçiliğini derinden etkilediğini ifade eden Murat Şahinler, bu zorlukların sektörün dönüşümü için önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Artık markalaşan, dijitalleşme süreçlerini tamamlayan, katma değer üreten, tasarımı önceliklendiren, genç ve dinamik yapıyı oluşturan firmaların ayakta kalabileceğini dile getiren Şahinler, “Biz de sektörümüzün gücüne ve bu ailenin dayanışmasına güvenerek, bu konu başlıkları üzerine yoğunlaşarak, sektörümüze yeni bir vizyon çizdik. İşte tam da bu yüzden TETSİAD’da yönetim sorumluluğunu devraldığımızda yalnızca vizyon projeleri değil; aynı zamanda üyelerimizin günlük hayatına ve bütçesine dokunan, nefes aldıracak projeler hayata geçireceğiz. İhracatı artıracak, maliyetleri düşürecek, finansmana erişimi kolaylaştıracak adımlar atacağız. Ulusal ve uluslararası kurumlarla yapacağımız iş birlikleri sayesinde, her üyemizin rekabet gücünü artıracağız. Ayrıca, gençleri ve kadınları bu sektöre daha fazla dahil edecek, tasarım ve dijital dönüşüm yatırımlarına öncülük edeceğiz. HOMETEX fuarını ve Ev Tekstili Akademisi’ni daha etkin hale getirerek, İstanbul’umuzu ev tekstilinde modanın merkezi; Anadolu’yu üretim üssü haline getireceğiz.” diye konuştu.

Fuar maliyetleri yüzde 30 düşecek

İstanbul’un sektörü için çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Murat Şahinler, “İstanbul, sadece Türkiye’nin değil; Avrupa’nın da en önemli moda ve tasarım üslerinden biri. İstanbul’umuz üretim kapasitesi, iş gücü ve tasarım kabiliyetiyle ülkemizin gururudur. Hep birlikte İstanbul’umuzu modanın ve tasarımın merkezi, Anadolu’yu üretimin merkezi yaparak sektörümüzü daha da ileri taşımak için bir aradayız. Mevcut şartlar hepimizi zorlarken en fazla kafa yorduğumuz konu firmalarımızın üretim maliyetlerini azaltabileceğimiz yeni projeler üretmek. Bu çerçevede Hometex fuarının bütçesine TETSİAD olarak nasıl destek sağlayabiliriz bunun üzerinde duracağız. Daha fazla alım heyetine odaklanarak fuarımızın nitelikli yabancı alıcı sayısını artıracağız. Ayrıca Heimtextil Frankfurt fuarında ortak stand - ortak nakliye anlayışıyla milli katılım organizasyonu yapacak ve fuar katılım maliyetlerini firma bazlı en az yüzde 30 oranında düşüreceğiz. Anlattıklarım sadece bir başkan adayının projeleri değil. Hepimizin ortak hayalinin, emeğinin ve hedeflerinin bir yansıması oldu. Hiçbir sektör paydaşımızı geride bırakmadan, her şehrimizi kucaklayarak, entegre üretim tesislerinden mikro ölçekli işletmelerimize; kapsayıcı bir dernek anlayışıyla hareket ederek, ev tekstili sektörümüzü küresel bir marka haline getirebiliriz.” dedi.

‘Daha çok çalışmamız gerekiyor’

“İstanbul demek Anadolu demektir, Anadolu demek İstanbul demektir.” diyen İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Anadolu’da üretim yapan firmaların bir kısmının, pazarlama dahil birçok süreci İstanbul’da yürüttüğünü dile getirdi. Bu iki yapıyı birbirinden koparmanın yanlış olacağını vurgulayan Ahmet Öksüz, “Şehircilik yapmadan, liyakat esaslarına göre hareket edilmesi gerekiyor.” dedi.

İTHİB’de başkanlıkta ikinci dönemi olduğunu hatırlatan Ahmet Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaklaşık yedi yılı aşkın bir süredir bu görevi sektörümüzün takdiriyle sürdürüyorum. Bu süreçte derneklerimizle de çok yakın bir iş birliğimiz oldu. Proje üretme konusunda, fuarlar, ticaret heyetleri, yarışmalar gibi birçok etkinlikte birlikte çok fazla mesai verdik. Keşke diyorum, aynı yakın iş birliğini TETSİAD’la da sürdürebilseydik. Bu açıdan düşünüldüğünde değişime ihtiyaç elzemdir. Çünkü biliyorsunuz, sektörümüz zor bir dönemden geçiyor. Böyle dönemlerde daha fazla çalışmamız gerekiyor.”

Yeni hayaller kurma zamanı

Tekstil sektörünün Türkiye açısından ‘olmazsa olmaz’ bir öneme sahip olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden ASKON Başkanı Orhan Aydın da, “İstanbul’da TETSİAD’ın organizasyonunda bir araya geldik. Ev tekstilinin ihracattaki payının ne kadar önemli olduğu da ortada. Ancak değişimin ve farklılaşmanın, birçok alanda olduğu gibi ev tekstilinde de artık kaçınılmaz olduğu görülüyor. Ümit ediyoruz ki biz ASKON olarak, Bursa, Denizli, Konya, Kayseri, İzmir gibi şehirlerimizde teşkilatlarımızla birlikte, Murat Şahinler’in yanında olmaya devam edeceğiz. Murat Şahinler’in bugüne kadarki çalışmaları ortada. Yetmiş yıllık bir tekstil ailesinden geliyor. Bu yönüyle tecrübesinin de çok kıymetli olduğuna, sektörümüze bilgi ve vizyonuyla çok şey katacağına inancım tam. İşin özü şu: yeni bir vizyon, yeni hedefler, yeni rüyalar ve yeni hayaller kurma zamanıdır.”