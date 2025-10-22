TETSİAD'da seçim sonuçlandı! Murat Şahinler dönemi başladı

Ev tekstili sektöründe önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan TETSİAD'da yapılan yeni başkanı ve yönetim kurulu seçildi.

Katılımın yüksek olduğu seçimlerde toplam 924 oy kullanıldı.

Oyların 524'ünü alan Murat Şahinler, derneğin yeni başkanı seçildi. Rakibi Ufuk Ocak ise 403 oyda kaldı.

İlk açıklama geldi

Yeni Başkan Şahinler seçim sonuçlarının ardından kısa bir açıklama yaptı:

"Şu anda çok mutluyum. Biz seçime iki ağabey kardeş gibi girdik. Ufuk Ocak her zaman abim. Seçimi kazandık ve yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için hemen yarın sabah işe başlıyoruz."

Ev tekstili sektöründe kürsel çapta rekabet gücünü artırmak isteyen TETSİAD'ın yeni yönetimi ile birlikte dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve ihracatın geliştirilmesi başlıklarına ağırlık vermesi bekleniyor.