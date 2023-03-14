Texhibition Tekstil Fuarı’na depreme rağmen rekor katılım

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Üçüncü döneminde Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı tekstil fuarlarından biri haline gelen Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı sona erdi. Yerli ve yabancı 425 firmanın katıldığı, 100’den fazla şirketin de sırada beklediği fuar, depreme rağmen 85 farklı ülkeden rekor sayıda ziyaretçi ağırladı. 8-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin son gününde EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile bir araya gelen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, 3 gün süren fuarın deprem korkusu ile iptaller yaşanmasına rağmen, dünyanın en büyük alıcılarının da dâhil olduğu 25 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Söz konusu rakamın Türkiye’nin sektörel gücünün bir göstergesi olduğunu ifade eden Öksüz, organizasyona deprem bölgesinden de 50 civarında şirketin katıldığı bilgisini verdi. İTHİB ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından ilki geçen yıl mart ayında ikincisi ise eylülde düzenlenen fuarın ilk döneminde 14 bin, ikinci döneminde ise 21 bin ziyaretçi ağırlanmıştı.

100 şirket sırada bekliyor

Tekstil sektörü olarak yaralarını Texhibition İstanbul Fuarı ile sarmayı amaçladıklarını dile getiren İTHİB Başkanı Öksüz, henüz üçüncü dönemi olmasına rağmen Türkiye’nin en büyük tekstil fuarı konumuna yükselen Texhibition Tekstil Fuarı’nın bir önceki dönemine 313 sektör firmanın katıldığını hatırlattı. Öksüz, bu yıl bu sayının 425’e yükseldiğini, 100’den fazla firmanın da sıra beklediğini kaydetti. Yoğun şekilde katılım talebi olan fuarda yer almak için üretici olmak ve belirli büyüklükte ihracata imza atmak gibi sıkı şartlar bulunuyor. Öksüz’ün verdiği bilgilere göre geçen 2 holde düzenlenen Texhibition, artan talebe bağlı olarak bu yıl 3 holde düzenlendi ve 15 bin metrekarelik alana yayıldı.

Katılımcı şirketler memnun

Öksüz, Güldağ ve Munyar, fuarda stantları da ziyaret ederek katılımcılardan fuar ile ilgili izlenimlerini dinledi. Fuarda yer alan şirketlerden biri de Adana merkezli Oğuz Tekstil idi. Şirket görevlileri, fuarın üç günün de oldukça iyi geçtiğini söyledi. Deprem korkusu nedeni ile ziyaret iptalleri olmasına rağmen verimli bir fuar geçirdiklerini belirten firma yetkilileri, seneye yeniden katılmak istediklerini iletti.

Fuara Katılan başka bir şirket de Gülle Tekstil idi. Şirketin Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Kerem Gülle, hem örme hem de kumaşta işlerin gayet iyi gittiğini, dünya standartlarında bir fuar geçirdiklerini iletti.

Fuara katılan başka bir firma olan Karınca Tesktil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Feridun Altınöz de geçirdikleri en verimli fuardan biri olduğunu belirterek, “Standımıza 200 firma geldi. Gelişte selam verenler değil bunlar. CRM sistemimize girip kart seçenler. Bu moral anlamında çok değerli ve çok yüksek rakamlar bunlar” dedi.

Özlem Kumaş: Malatya merkezli Özlem Kumaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Türkan da Malatya’da fabrikaların ayaklanmaya başladığı bilgisini verdi. Fuarın iyi geçtiğini ancak gerek deprem gerekse uluslararası piyasada yaşanan durgunluk nedeni ile bu yılı geçiş dönemi olarak kabul etmek gerektiğini belirten Türkan, “İlerleyen yıllarda Türkiye uçacaktır. Bu sene riskli, dövizi de kestiremiyoruz” dedi.

85 ülkeden ziyaretçi

Fuara 85 farklı ülkeden ziyaretçi katıldı. Ağırlığı ise Rusya ve Türki Cumhuriyetler oluşturdu. Ziyaretçiler arasında önemli alım grupları da yer aldı. Bu şirketlerden öne çıkanlar arasında Polonya’nın en büyük grubu LPP’nin yanı sıra Indıtex, H&M gibi devler de vardı. Birçok alım grubunun merkez ofisleri gelmese de Türkiye ofisleri fuarda yer aldı. Fuara sadece alım grupları değil, uluslararası diğer tekstil fuarlarının yöneticileri de katıldı.

Çalışanlar için İskur kent

Fuara katılım gösteren şirketlerden biri de İskur’du. Kahramanmaraş merkezli şirketin üretim tesisleri, depremde önemli oranda zarar görmüştü. Şirket yetkilileri, toparlanmanın başladığını, iplik ve boyada üretime geçtiklerini, diğer kısımlar için de çalışmaların sürdüğünü aktardı. Bölgede faaliyet gösteren birçok şirket, depremde evi ağır hasar almış veya yıkılmış çalışanları ve aileleri için merkez fabrikası karşısında 40 dönüm üzerine kurulu bin kişi kapasiteli konteyner kentler için de harekete geçmişti. Şirket yetkilisi kendilerinin de bu kapsamda çalışma başlattığını, yakın zamanda çalışanların söz konusu konteyner kentlerde yaşama başlayacaklarını dile getirdi.

“Devlet müsaade etsin SGK ve muhtasarı işçiye ödeyelim

İTHİB Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahinler ve İTHİB yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra ASKON Başkanlığını da yürüten Orhan Aydın’ın eşlik ettiği fuar ziyaretinde bölgenin cazibe merkezi ilan edilmesine yönelik konu da gündeme geldi. Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla halen 24 ilde uygulanan Cazibe Merkezleri Programı, Cumhurbaşkanı kararı ile hayata geçirilmesinin ardından 11 ili kapsayacak. Depremden etkilenen tesislerin de bu teşviklerden faydalanmasının önemine dikkat çeken Ahmet Öksüz, “Çalışanın daha fazla kazanması, üretim tesislerine enerji desteği olması önemli. Bundan sonraki teşviklerin ilçe bazlı olması çok önemli” dedi. Özellikle çalışanların eline en az asgari ücretin yüzde 50 üzerinde para geçmesi gerektiğini vurgulayan Öksüz, bunun da işverene ek maliyet olmayacak şekilde düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Bu noktada sözü alan Kahramanmaraş merkezli MEM Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük, devletin SGK ve muhtasardan feragat ederek o kısmı çalışana ödenmesinin önünün açılmasına yönelik çözüm önerisinde bulundu. Karaküçük, bu yolla işçinin eline 12 bine yakın ücret geçeceğini belirtti. Öte yandan ilçe bazlı teşvik sisteminin öne çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Karaküçük, “11 ilin tamamı depremden eşit şekilde etkilenmedi. Birçok il merkezinde ya da ilçesinde hasar büyükken diğer alanlar hasar almadı. Kaynak hasar gören bölgelere ilçe bazlı olarak verilirse daha verimli olur ve daha kısa zamanda kalkınma sağlanır” dedi.