Tezmaksan, 11 eksenli CNC ile savunmada yerliliği artıracak

MERVE YİĞİTCAN

Takım tezgahları sektöründe Türkiye’nin önde gelen oyuncularından Tezmaksan, nisan ayı itibarıyla üretiminin tamamını Sivas’taki karanlık fabrikaya taşıyor. Türk sanayisinde ilk olacak 9 eksenli CNC makinesinin prototipini tamamlayan firma, 11 eksenli CNC makinesi için de kolları sıvadı. Özellikle havacılık ve savunma sanayiinde hassas ve kritik üretimlerde kullanılan 11 eksenli CNC makinesi üretime başladığında, söz konusu sektörlerde dışa bağımlılığı azaltıp, yerlilik oranını yükseltecek.

Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek şirkete ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen 2025 yılının Tezmaksan için sürdürülebilir büyümenin devam ettiğini kaydeden Aydoğdu, “2024 yılı ile benzer ciro seviyelerinde yılı kapattık. Buna karşın özellikle ihracat tarafında yakaladığımız ivme, toplam sipariş hacmimize pozitif yansıdı. Stratejik odağımız olan ‘teknoloji ihraç eden Türkiye’ vizyonu doğrultusunda, 2025 yılı sonunda toplam ciromuzun yüzde 50’sini ihracat gelirleri oluşturdu. Bugüne kadar 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. ABD, İngiltere ve Almanya en güçlü pazarlarımız arasında yer alıyor” diye konuştu.

Nisan ayı itibarıyla İstanbul’daki üretimin de tamamen Sivas’taki karanlık fabrikaya taşınacağına işaret eden Aydoğdu, Tezmaksan’ın üretim stratejisinin merkezinde yer alan Sivas’taki yatırımın üretim kapasitesinde önemli bir dönüşüm yarattığını belirtti. Aydoğdu, şöyle devam etti: “Akıllı fabrika konseptiyle hayata geçirdiğimiz üretim tesisimiz için bugüne kadar 15 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Sivas üretim üssümüz, şirketimizin teknoloji vizyonunun en somut yansımalarından biri. Sivas’a geçişimiz, üretim altyapımızda bir kapasite devrimi anlamına geliyor. Geliştirdiğimiz otomasyon çözümlerini müşterilerimize sunmanın yanı sıra kendi tesislerimizde de aktif olarak kullanıyoruz. Bu sayede üretim süreçlerimizde somut ve ölçülebilir kazanımlar elde ediyoruz. CubeBOX™ ve Kapasitematik sistemlerimizin entegrasyonu sayesinde personel verimliliğimizde yüzde 6.2, maliyetlerimizde yüzde 3.7 oranında iyileşme sağlarken, üretim adedimizi de yüzde 20 artırdık. Elde ettiğimiz bu kazanımlar üretim gücümüzü önemli ölçüde pekiştirdi. Bu doğrultuda 2026 yılında üretimimizi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artırmayı hedefliyoruz.”

9 eksenli tamam, sırada 11 eksenli var

Türkiye’de ilk olacak çok eksenli CNC makine projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Aydoğdu, “Projenin tüm mekanik, elektrik ve otomasyon tasarım süreçleri tamamlandı. 9 eksenli olarak geliştirdiğimiz ilk prototipimizin sonlandırma aşamasına geldik. Daha ileri aşamada 11 eksenli versiyon üzerinde de çalışıyoruz. Kendi kadromuzla geliştirdiğimiz yazılımlarımız halihazırda güçlü ve güvenilir bir altyapıya sahip. Ancak teknoloji sürekli evrim geçiriyor ve yazılımın doğası gereği geliştirme süreci hiç durmuyor. Bu nedenle sistemlerimizi düzenli olarak güncelliyor, performansını ve kullanıcı deneyimini sürekli iyileştiriyoruz. CNC takım yolu üretimi, kontur oluşturma ve kartezyen robot kontrolü gibi ileri seviye fonksiyonları yazılımımızın merkezine taşıyoruz. Bu sayede müşterilerimize daha hassas, verimli ve esnek otomasyon çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Bu ileri teknoloji makinelerimiz için 2027 yılının dördüncü çeyreğinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Edinilen bilgiye göre, 11 eksenli CNC makinesi üretildiğinde, savunma ve havacılık sanayiinde ‘işlenmesi imkansıza yakın’ görülen karmaşık geometriler artık yerli imkanlarla hayat bulacak.

Sektör ‘savunmaya’ geçti

Takım tezgahları sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aydoğdu, ekonomide trendlerin değişmesiyle sektörde de bir rota değişikliği olduğunu açıkladı. 5 yıl önce sektörde işlerin yüzde 65-70’inin otomotiv sektörüne yapıldığını, savunma sanayiinin payının ise yüzde 5’lerde olduğunu hatırlatan Aydoğdu, şu anda ise savunmanın payının yüzde 60’a yükseldiğini aktardı. Bunda özellikle Avrupa pazarında otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçiş trendinin etkili olduğunu anlatan Akdoğdu, yanı sıra tüm dünyada artan savaş ekonomisinin de savunma sanayii yatırımlarını artırmasıyla takım tezgahlarında da işlerin bu sektöre yönelmesine yol açtığını dile getirdi.