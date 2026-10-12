Tezmaksan, 9 eksen CNC'yi yaptı 45'inci yılda 46'ncı ülkeye açıldı

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Talaşlı imalat ve takım tezgahları sektörünün önde gelen oyuncuları arasında yer alan Tezmaksan, MAKTEK Avrasya Fuarı’nda prototipini sergilediği 9 eksen CNC tezgahla havacılık sektörüne katma değerli ürünler sunacak. Üç ayrı proseste yapılan ürünler bu ürün sayesinde tek bir makineden çıkacak. Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu geliştirdikleri ürünlerde yerlilik oranının yüzde 40 seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, “Normalde bu kadar büyük makineleri Türkiye’de işleyebilecek fabrika sayısı çok az. Yazılımımızı kendimiz geliştirdik. Mühendisliği tamamen yerli, ekibimizin tamamı Türk mühendisler. En önemlisi özgün tasarım oldu; mühendislik bilgisi, Ar-Ge kısmı ve mekanik kısmı tamamen yerli. Biz burada sadece çok spesifik işler ve kontrol ünitesi konusunda dışa bağımlıyız” ifadelerini kullandı.

Prototipin çıkması 2 yıl sürdü

Ürün geliştirme sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aydoğdu, “9 eksen için konuşacak olursak, prototipin çıkması 2 yıl sürdü. 1 milyon euronun üzerinde Ar-Ge yatırımı oldu; bunun içerisinde makine yatırımı yok” dedi. Yapacakları ilk üç prototipi kendi üretimlerinde kullanacaklarına vurgu yapan Aydoğdu, “Ondan sonra yaklaşık 3 yıl iç piyasaya çalışacağız, 3 senenin sonrasında ihracata başlayacağız. Robotta da öyle yapmıştık, yakın lokasyonda denemeniz lazım. Bu makineleri otomasyonla satacağımız için arıza çıkarmayacak ama proseslerdeki hassasiyetleri karşılayabilecek miyiz, sahada görebilmemiz için en az 2 senelik bir saha tecrübesine ihtiyacımız olacak” dedi.

“Ürün ağacını tamamlayacağız”

9 eksen CNC’nin ürün ağacını tamamlayacaklarına vurgu yapan Hakan Aydoğdu, “10, 11 eksen, sonra 12 ekseni de geliştireceğiz. Sonrasında daha büyük ebatlı kısımlar devreye alınacak. Önümüzdeki 5 senenin yatırımı bu ürün ağacını geliştirmek olacak. Çünkü havacılık ve petrol-gaz sektöründe çok büyük parçaların tek seferde işlenmesi bu makinelerle yapılıyor. Paralel olarak FMS hatlarının da daha büyüklerini yapacağız” diye konuştu.

“Bütünleşik bir yaklaşım sunmaya başladık”

45 yıllık deneyimlerini bugün makine tedarikçiliğinin ötesine taşıyarak uçtan uca üretim teknolojileri geliştiren bir şirket olma hedefine emin adımlarla ilerlediklerine işaret eden Aydoğdu, “MAKTEK Avrasya 2026’da da bunu somut bir şekilde gösterdiğimize inanıyorum. CNC makinelerimizin yanı sıra Brother, Röders ve Denn gibi ileri teknoloji çözümlerimizi, Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürdüğümüz minimum 9 eksenli tezgâhımızı ve kendi geliştirdiğimiz Kapasitematik V2 ile RoboCAM yazılımlarımızı aynı çatı altında sergiledik. Böylece, üreticilere tek bir makine değil, üretim süreçlerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt veren bütünleşik teknoloji yaklaşımımızı sunmayı amaçladık” diye konuştu.

CNC tezgahlarını otomatik olarak beslemek amacıyla geliştirilen yerli ve akıllı bir robotik otomasyon sistemi CubeBOX’a yerli üreticilerin yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Aydoğdu, “Aslında yüzde 80 ihracat planlamıştık ama otomotiv yan sanayisindeki ve Avrupa’daki düşüş nedeniyle havacılığa evrildik. Örneğin 3 yıl önce en iyi ihracat pazarımız İtalya’ydı, geçen sene otomotivdeki düşüş yüzünden bu pazarda ciddi bir düşüş yaşadık. Ancak havacılığa geçince iç pazardaki yerli üreticinin talebi arttı. Yerli sanayicinin yeni makine almak yerine CubeBOX gibi esnek otomasyon sistemlerine ne kadar hızlı adapte olduğunu övgüyle gördük” ifadelerini kullandı.

“CubeBOX’ın kısa vadede Uzak Doğu tehdidi yaşayacağını düşünmüyoruz”

Otomasyonda uzmanlık alanlarının dışına çıkarak, sadece CNC beslemenin yanı sıra lojistik hatlarını besleyen mobil AMR sistemleri, paletleme sistemleri ve kaynak otomasyonları ile ürün ailelerini genişlettiklerine vurgu yapan Aydoğdu, “Amacımız uçtan uca karanlık fabrika felsefesini sunmak; parçanın üretilip AMR ile metrolojiye gitmesi ve paketlenmesine kadar adamsız bir yapı kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Amerika’da 1, Avrupa’da 3 rakiplerinin bulunduğuna işaret eden Aydoğdu, “Uzak Doğu’da ise rakibimiz yok. Robocam yazılımımızla KOBİ’lere yönelik az adetli, çok çeşitli üretkenlik sunuyoruz. Çin kitlesel üretime odaklandığı için bizim alanda zorlanır. Katma değeri yüksek CubeBOX’ın kısa vadede Uzak Doğu tehdidi yaşayacağını düşünmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Japonya’da mümessillik anlaşması imzaladı

“En büyük hayalimiz Japonya’ydı; geçen ay Japonya’da mümessillik anlaşması imzaladık. Japonya’dan aldığımız robotlara kendi yazılımımızı entegre edip tekrar Japonya’ya ihraç edeceğiz. Mitsubishi Electric (EDM ürünü) gibi bir dev ile anlaşmalar yaptık. Kendi markaları altında değil, Tezmaksan partnerliği ve logosuyla global pazarlarda satıyorlar.”

Halka arz konusunda çalışmalara başladı

Şirketin yeni dönem stratejisinde halka açılmanın da yer aldığına vurgu yapan Hakan Aydoğdu, “Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Şirketi profesyonel kadrolarla kurumsallaştırmak istiyoruz. SPK ön onayını aldık, ekim ayı gibi başvurumuzu tamamlayıp doğru zamanda halka arzı gerçekleştireceğiz. Buradan elde edeceğimiz geliri yeni yatırımlarımızda kullanacağız” ifadelerini kullandı.