Gıda Dernekleri Federasyonu DFİF desteği istiyor: Artan maliyetler güç kaybettiriyor

ANKARA(EKONOMİ) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman, sektörün maliyet kaynaklı sorunlarının aşılması için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu(DFİF) mekanizmasının efektif şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Şarman, üreticilerin küresel piyasalarda rekabet edebilirliğini artırılması ve iç piyasada fiyat artışlarının engellemesinin etkili bir ihracat desteğiyle sağlanabileceğini bildirdi.

Bu çerçevede DFİF mekanizmasının etkinleştirilmesinin yararlı olacağının altını çizen Demir Şarman, sektörde gelecek planlarını gerçekçi, verimli ve sürdürülebilir temeller üzerinde oturtulmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Tarımın tartışmasız olarak stratejik sektör olduğunun altını çizen Şarman, “Tarım ve gıda sektörü artan üretim maliyetleri yüzünden güç kaybediyor. Sektörün önündeki en önemli sorun; artan girdi maliyetleri, işçilik ücretleri ve navlun bedelleri gibi unsurların üretim maliyetlerini ciddi oranda artırması olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

İşçiliğin yoğun olduğu sektörde asgari ücret maliyetinin yüzde 99, mazot fiyatının ise yüzde 68 yükseldiğine vurgu yapan Şarman, “Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış sadece üreticiye değil, aynı zamanda tüketiciye de olumsuz yansıyor. Ayrıca bu durum üreticilerimizin küresel piyasalarda rekabet gücünü zayıflatmanın yanı sıra ihracat potansiyelini de olumsuz yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.

DFİF’in geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçili sektör ve ürünlerin ihracatını desteklemesinin sıkıntıların çözümünde önemli bir adım olabileceğini belirten Demir Şarman, “Bu yöntemle, enflasyon ve devalüasyon ile mücadele edilirken, ihracatçıların döviz kuru dalgalanmalarından olumsuz etkilenmesinin önüne geçilebileceği gibi, uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması, iç piyasada fiyat istikrarı ve tüketici refahının korunması gibi başlıklarda da katkı sağlanabilir.” İfadelerini kullandı.

Ekonomide rasyonel politikalar yürütülürken, enflasyonla mücadelede para politikasının; sosyal politikalar, maliye politikası ve yapısal tedbirlerle de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Şarman,

“Üretim yapımızı daha planlı, verimli ve teknolojik gelişmelere uygun hale getirmeliyiz. Sanayi ve tarımda yüksek katma değerli üretimi artırmalıyız. Ekonomimizin rekabetçiliğini artırmak için, kayıt dışı ile mücadeleyi daha da güçlendirmeliyiz” dedi.