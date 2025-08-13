  1. Ekonomim
  TGS uçuş sayısı ve yolcu rekoru kırdı
TGS uçuş sayısı ve yolcu rekoru kırdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri sağlayıcısı TGS (Turkish Ground Services), ağustos ayında rekor sayıda yolcu ve uçuşa hizmet sağladı.

TGS uçuş sayısı ve yolcu rekoru kırdı
TGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelecek stratejilerimiz doğrultusunda sektörüne yön veren uygulamaları, profesyonel insan kaynağı ve kaliteli hizmet anlayışı ile dünya standartlarında yer hizmeti sunan şirketimiz, yaz sezonu ile birlikte uçuş ve yolcu trafiğinde her hafta yeni rekorlara imza atmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyor. Yılın 31. haftasında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 3 milyon 269 bin 31 yolcuya, 32. haftasında ise hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 19 bin 817 uçuşa hizmet vererek büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz" denildi. 

