TGSD: Taahhütlerimizi karşılayabilecek durumdayız

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), aralarında Inditex, H&M, Bestseller, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Superdry, Spring Near East Manufacturing, C&A ve Tesco’nun da bulunduğu 23 alım ofisinden temsilcilerin yer aldığı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda katılımcılara "Yeterli kapasitemiz var, biz bu işin altından kalkarız, tedarikte sorun olmaz" mesajı verildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TGSD Başkanı Ramazan Kaya, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya gibi illerin tekstil ve hazır giyim üretimi için önemli merkezler olduğunu, bölgedeki 3 bine yakın tekstil ve hazır giyim işletmesinde yaklaşık 350 bin kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Depremlerin ardından Türkiye’nin hazır giyim siparişleriyle ilgili taahhütlerini yerine getirip getiremeyeceği konusunda bir takım soru işaretleri oluştuğunu gördüklerini belirten Kaya, "Oysa depremlerde binası yıkılan işletme sayısı çok az. Fiziki üretim alt yapımız duruyor. Üretim tesisilerinde doğalgaz, elektrik ve su olanakları büyük ölçüde sağlandı. Mart sonuna kadar fiziki hasarlar da onarılacak. Ancak istihdamda yaşanan kaybın telafisi biraz zaman alacak.

Bölgede üretimin deprem öncesi düzeye gelmesi 3-4 ayı bulabilecek ama zaten sektörde belli bir kapasite fazlası var. Bu süreçte taahhütlerimizi diğer illerdeki uygun kapasite ile karşılayabilecek durumdayız. Örneğin iplik, denim ve dokuma yönünden önemli bir merkez olan Kahramanmaraş’taki siparişlerin bir kısmını zaten başka illere kaydırdık. Dolayısıyla siparişlerde sorun olmayacak. Yeterli kapasitemiz var, üretim sorunumuz yok. Biz bu işin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Terminde 2-3 haftalık gecikmeyi anlayışla karşılıyorlar"

TGSD Başkanı Sanem Dikmen ise deprem sonrası gelişmeleri birinci ağızdan paylaşmak için Türkiye’den her yıl milyarlarca dolarlık alım yapan firmaların temsilcilerini davet ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: “Böylesine büyük bir felaket nedeniyle terminde yaşanabilecek 2-3 haftalık gecikmeyi anlayışla karşılıyorlar. Deprem öncesi verdikleri siparişleri Türkiye’den alma konusunda kararlı olduklarını bildirdiler. Özetle herhangi bir iptal ya da alımların başka bölgelere kaydırılması gibi bir durum söz konusu değil. Toplantıda ayrıca lojistik süreçleri hızlandırmak için alternatifleri ve üretim tesislerimizin deprem güvenliği konusunda yeni dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. Olası depremlerde işletmelerin ayakta kalması, can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda bir yol haritası oluşturduk. Alım grupları ile bizim profesyonel ekiplerimiz aynı dili konuşmak adına deprem yönetmeliği, bina ve iş güvenliği konusunda beraber çalışacak."