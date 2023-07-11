THBB: Endeksler, sektördeki canlanmayı ortaya koydu

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), açıklamasına göre, tüm endeksler geçen yılın aynı dönemine kıyasla inşaat sektöründeki canlanmayı ortaya koydu.

Rapora göre, önceki yılın aynı ayına kıyasla Hazır Beton Endeksi yüzde 0,6, Beklenti Endeksi yüzde 1,0, Güven Endeksi yüzde 0,4 ve Faaliyet Endeksi de yine yüzde 0,4 düzeyinde artış kaydetti.

Faaliyet Endeksi mayıs ayında bu yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştı, haziranda ise son 21 ayın en yüksek değerini gördü.

Beklenti Endeksi mayıs ayında eşik değerin üzerini geçerken haziranda da yükselişini sürdürdü. Güven Endeksi ise yükseliş trendini devam ettiremeyerek haziranda kısmi bir azalış gösterse de eşik seviyenin üstünde yer aldı. Söz konusu veriler, inşaat sektöründe mayıs ayında başlayan hareketliliğin haziran ayında da devam ettiğine işaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, faaliyet Endeksi’nin mayıs ayında yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaşıp haziranda ise son 21 ayın en yüksek değerini gördüğüne dikkat çekerek, "Tüm endeksler geçen yılın aynı dönemine kıyasla inşaat sektöründeki canlanmayı ortaya koymaktadır. Geçen yıla kıyasla haziran ayında inşaat sektörü, Kurban Bayramı tatiline rağmen yükseliş göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Konut satışlarına yönelik indirim ve kampanyaların etkisi ile mayıs ayında ilk el konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artış kaydettiğini ancak ipotekli satışlarda benzer bir tabloyu görmediklerini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde yüzde 6’lık gerilemenin yaşandığı ipotekli satışların önümüzdeki dönemde daha da azalacağını tahmin ediyoruz. Merkez Bankası tarafından haziran ayında faiz düzeyinin yükseltilmesinin sonrasında kademeli faiz artışının devam edeceğinin sinyalleri konut kredisi de dâhil olmak üzere kredi faizlerini daha da yukarı çekecektir ki bu durum konut kredisine olan talebi düşürecektir. İnşaat sektörünü olumsuz etkilemesi ihtimali olan bu durum, döviz kurundaki hareketliliğin yavaşlaması sonrasında özellikle yabancı para cinsinden nakitte duran tüketicinin bir yatırım aracı olarak yeniden konuta yönelmesine yol açacaktır.

Bir yandan barınmaya yönelik konut ihtiyacının, uygun finansman koşulları altında kamu marifeti ile karşılanması ve aynı zamanda konutun yeniden yatırım aracı olarak ön plana çıkması ile birlikte inşaat sektörünün 2023 yılını oldukça iyi bir noktada tamamlayacağı tahmin ediyoruz."