THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık: Güvenli yapılaşma için tüm firmalar üyemiz olmalı

Türkiye hazır beton sektörü, 2024 yılındaki 130 milyon metreküplük üretimiyle Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda. 2023 verilerine göre Türkiye tek başına yılda 119 milyon metreküp beton üretirken, ikinci sıradaki Almanya 42,3 milyon metreküp, tüm AB ülkelerinin toplamı ise 239 milyon metreküp beton üretiyor. Türkiye, tek başına tüm Avrupa’nın yarısı kadar üretim yapıyor. Hazır beton sektörü, 200 milyar liralık ciro ve 45 bin kişilik doğrudan istihdam kapasitesiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından çok önemli bir yere sahip. Türkiye’de hazır beton üretiminin yaklaşık yüzde 65’i üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Bu oran oldukça yüksek olmakla birlikte bunu yeterli görmüyoruz. Güvenli yapılaşmanın sağlanması için ülkemizdeki tüm firmaların üyemiz olmalarını hedefl iyoruz. Bugün bazı önemli proje şartnamelerinde beton tedarikçisi ile ilgili THBB üyeliği önkoşulunun bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Enfl asyonun 2026 yılı için öngördüğü aralığa yönelmesi halinde, bir süre sonra faizlerde ciddi düşüş olabileceği beklentisine sahip olduklarının altını çizen Başkan Işık, sektörlerinin gelecekleriyle ilgili şunları söyledi: “TCMB mesajlarında “talepte dengelenme, TL’nin reel değerlenmesi ve enfl asyon beklentilerinde iyileşme ile dezenfl asyon sürecini destekleyeceğiz” ifadelerini sıklıkla dile getiriyor. Buna göre 2026 yılında yalnızca faiz düşürmek değil, kredi büyümesi, döviz kuru ve finansal piyasaların durumu da karar vermede önemli olacak. Bu öngörülerimiz altında 2025’te inşaatta başlayan toparlanma eğilimi, doğru para politikası ve fiyat istikrarının sürdürülmesiyle 2026’da kalıcı büyümeye dönüşebilir. İnşaat sektörü, tarihsel olarak ekonominin lokomotifl erinden biri oldu. Eğer enflasyonla mücadelede daha fazla zaman kaybetmeden hızlı adımlar atılır ve kararlılık korunursa, faizlerde kontrollü bir gevşeme sağlanırsa, sektör yeniden hem büyümenin hem istihdamın itici gücü hâline gelebilir.”

THBB, en üst düzey sürdürülebilirlik

modelini Türkiye’ye getirdi

Türkiye Hazır Beton Birliği olarak İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyine üye olduklarına da vurgu yapan Başkan Işık, sözlerine şunları ekledi: “Birliğimize üye olacak şirketlerin bütün hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olarak KGS Uygunluk Belgesi alması; uygun laboratuvar bulundurması; teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur. Ulusal ve uluslararası bütün platformlarda ülkemizi temsil ederek üyesi olduğumuz Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ile sektörümüzü ilgilendiren gelişmeleri takip etmeyi ve politikalara yön vermeyi sürdürüyoruz. THBB olarak İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyine (The Concrete Sustainability Council) üye olduk ve sektörümüz açısından dünyadaki en üst seviye sürdürülebilirlik belgelendirmesi modelini ülkemize kazandırdık.”