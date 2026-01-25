The Guardian: Almanya milyarlarca euro değerindeki altınlarını ABD kasalarından çekmeyi tartışıyor

ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci ulusal altın rezervine sahip olan Almanya’nın altınlarının yaklaşık 164 milyar euro (122 milyar sterlin) değerindeki bölümü (1.236 ton) New York’ta tutuluyor.

Oksijen'in The Guardian'dan aktardığına göre Almanya Merkez Bankası Bundesbank’ın eski araştırma başkanı ve önde gelen ekonomistlerden Emanuel Mönch, mevcut yönetim altında ABD’de tutulmasının fazla “riskli” olduğunu belirterek altınların ülkeye geri getirilmesi çağrısında bulundu.

Mönch, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, “Mevcut jeopolitik durum göz önüne alındığında, bu kadar çok altının ABD’de saklanması riskli görünüyor. Stratejik bağımsızlık çıkarı doğrultusunda Bundesbank’ın, ABD’de bulunan daha fazla altının ülkeye geri getirilmesini değerlendirmesi yerinde olur” ifadelerini kullandı.

Şansölye Friedrich Merz’in koalisyon hükümetinin sözcüsü Stefan Kornelius ise kısa süre önce altın rezervlerinin çekilmesinin şu aşamada gündemde olmadığını söyledi.

Ancak Mönch, son aylarda Avrupa’nın en büyük ekonomisinin ABD’den daha fazla stratejik bağımsızlık arayışına girmesiyle birlikte, böyle bir adımı savunan çok sayıda ekonomist ve finans uzmanına katılan son isim oldu.

Avrupa Vergi Mükellefleri Birliği (TAE) ile Alman Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Michael Jäger de Berlin’in harekete geçmesi gerektiğini savundu. Jäger, ABD’nin Grönland’ı ele geçirme isteğini dile getirmesinin bu konudaki riskleri daha da görünür kıldığını söyledi.

"Altınlarımız güvende değil"

Jäger, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Trump öngörülemez ve gelir yaratmak için her yolu deniyor. Bu yüzden altınımız artık Fed kasalarında güvende değil. Grönland provokasyonu devam ederse ne olur? Alman Bundesbank’ın altınlarına erişememe riski artıyor. Bu nedenle rezervler geri getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Jäger, geçen yıl Bundesbank’a ve maliye bakanlığına mektup yazarak “altınlarının eve getirilmesini” talep ettiğini de belirtti.

Yakın zamana kadar altın meselesi, daha çok aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gündemindeydi. AfD, vatansever gerekçelerle altınların geri getirilmesini defalarca talep etmişti. Ancak konu giderek ana akım siyasi tartışmalara da girmeye başladı.

Federal Meclis Bundestag’daki muhalefetteki Yeşiller’in maliye sözcüsü Katharina Beck de altın külçelerinin taşınmasından yana konuştu.

Beck, altınları “istikrar ve güvenin önemli bir çıpası” olarak niteleyerek, bunların “jeopolitik çekişmelerde piyon haline gelmemesi gerektiğini” söyledi.

"ABD'den altınları çekmek, yanmakta olan ateşe benzin dökmekten farksız olur"

Buna karşılık, Almanya’nın en önde gelen ekonomistlerinden biri olan Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, böyle bir adımın istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Fuest, Rheinische Post’a yaptığı açıklamada, bunun “mevcut duruma sadece benzin dökmek” anlamına geleceğini söyledi.

Almanya’nın toplam altın rezervlerinin değeri yaklaşık 450 milyar euro.

Bunun yarısı Frankfurt am Main’daki Bundesbank kasalarında, yüzde 37’si New York’taki ABD Merkez Bankası’nın kasalarında ve yüzde 12’si ise küresel altın ticaretinin merkezi olan Londra’daki İngiltere Merkez Bankası’nda tutuluyor. Bundesbank, depolanan altın stoklarının düzenli olarak denetlendiğini belirtiyor.

Geçen ekim ayında Washington DC’de düzenlenen Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) sonbahar toplantılarında konuşan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ABD Merkez Bankası’nda tutulan Alman altınları konusunda “endişeye gerek olmadığını” söylemişti.

Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokratlar’ın meclis grubunda maliye politikası sözcüsü olan Frauke Heiligenstadt da altın rezervlerine ilişkin kaygıları anladığını, ancak paniğe gerek olmadığını ifade etti.

“Almanya’nın altın rezervleri iyi çeşitlendirilmiş durumda” diyen Heiligenstadt, bunların yarısının Frankfurt’ta bulunması sayesinde “hareket kabiliyetlerinin güvence altında olduğunu” söyledi.

Heiligenstadt, New York’ta altın bulundurmanın da mantıklı olduğunu ekleyerek şunları söyledi: “Çünkü Almanya, Avrupa ve ABD mali politika açısından birbirine sıkı sıkıya bağlı.”

Ancak Trump’ın Batılı müttefiklerine yönelik sertleşen söylemiyle birlikte, Merz’in Hristiyan Demokratları içinde de altınların taşınmasından yana sesler artmaya başladı.

Düsseldorf Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Ulrike Neyer, Rheinische Post’a yaptığı açıklamada, “Trump yönetimi nedeniyle ABD artık güvenilir bir ortak değil” dedi.