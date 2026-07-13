The Telegraph: Volkswagen yıkıma giden yolda

Avrupa otomotiv sektörünün en önemli üreticilerinden Volkswagen, küresel pazarda artan rekabet ve kârlılık baskısı nedeniyle kapsamlı bir yeniden yapılanma planı üzerinde çalışıyor.

The Telegraph'ın analizine göre şirket, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü yeniden kazanmak amacıyla model gamını önemli ölçüde daraltmayı ve istihdamda büyük ölçekli kesintilere gitmeyi değerlendiriyor.

Habere göre Volkswagen, yürütülen kurtarma planı kapsamında model sayısını yaklaşık yarıya indirmeyi hedeflerken, sendikalarla anlaşmaya varılması halinde yaklaşık 100 bin çalışanın işten çıkarılması da seçenekler arasında yer alıyor.

Hisselerde sert değer kaybı

Şirketin finansal performansındaki bozulma da dikkat çekiyor. Son beş yılda Volkswagen hisseleri yaklaşık yüzde 66 değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 40 milyar avronun altına geriledi.

Son çeyrekte satışların da yüzde 9 düşmesi, grubun yeniden yapılanma ihtiyacını daha da artırdı.

Çin pazarı en büyük sorunlardan biri

Analizde, Volkswagen'in uzun yıllardır en büyük büyüme motoru olan Çin pazarındaki konumunun ciddi şekilde zayıfladığı belirtildi.

Çinli otomobil üreticilerinin son yıllarda teknoloji ve elektrikli araç alanında önemli ilerleme kaydetmesiyle birlikte Volkswagen'in ülkedeki teslimatlarının son çeyrekte yüzde 30'dan fazla gerilediği ifade edildi.

Şirketin Çin'e olan yüksek bağımlılığı, satışlardaki düşüşün finansal sonuçlar üzerindeki etkisini de artırıyor.

ABD tarifeleri ve enerji maliyetleri baskı oluşturuyor

Volkswagen'in karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca Çin ile sınırlı değil.

ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri şirketin Kuzey Amerika satışlarını olumsuz etkilerken, Almanya'da yükselen enerji maliyetleri de üretim giderlerini önemli ölçüde artırdı.

Analizde ayrıca Avrupa Birliği'nin elektrikli araç dönüşümüne yönelik politikalarının ve içten yanmalı motorların aşamalı olarak devreden çıkarılmasına ilişkin düzenlemelerin, Çinli üreticilerin Avrupa pazarında daha hızlı büyümesine katkı sağladığı değerlendirmesine yer verildi.

Model sayısı yarıya indirilebilir

Volkswagen Grubu bünyesinde bugün 130'dan fazla farklı model bulunuyor.

Yeniden yapılanma planı kapsamında bu sayının önemli ölçüde azaltılması ve daha kârlı modellere odaklanılması hedefleniyor.

Markaların ayrılması da masada

The Telegraph'ın değerlendirmesine göre şirket için gündemdeki seçeneklerden biri de grup bünyesindeki markaların daha bağımsız yapılar halinde faaliyet göstermesi.

Bu senaryoda Volkswagen, Audi, Porsche ve Skoda'nın ayrı şirketler olarak yapılandırılması; Skoda ve Seat'in uygun fiyatlı segmentte, Volkswagen markasının orta sınıfta, Audi'nin premium segmentte, Porsche, Lamborghini ve Bentley'nin ise lüks spor otomobil pazarında bağımsız stratejilerle faaliyet göstermesi öneriliyor.

Analizde, Volkswagen'in yüksek üretim maliyetleri, güçlü sendikal yapı, Çin'den gelen yoğun rekabet ve küresel otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm nedeniyle tarihinin en kritik yeniden yapılanma sürecine girdiği değerlendirmesi yapıldı.