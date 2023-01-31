Themore Concept, mağaza sayısını 3’e katlayacak

Leyla İLHAN

Sektördeki 38 yıllık deneyimi 2019 yılında Themore Concept markası altında topladıklarını belirten Orge Grup AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Geçgel, 2022 yılını bir önceki yıla göre iki katı büyüyerek kapattıklarını söyledi. Türkiye’de 4 fabrika, merkez satış mağazası ve 10 bayileri bulunduğunu anlatan Geçgel, “Yurtdışında da 5 ülkede satış noktamız var. Bu yıl yurtdışında 4, yurtiçinde ise 10 mağaza açmayı planlıyoruz. 2025 yılına kadar hedefimiz yurt içinde 45, yurt dışında 15 mağazaya ulaşmak. Böylece 3 katlık bir büyüme gerçekleştireceğiz” dedi. Aydın, İzmir, Bodrum ve Kuşadası’ndaki mağazalarına ek olarak Bodrum, Manisa, Beylikdüzü, Erenköy, Datça, Erzincan, Gaziantep ve Didim’de bayiler ile hizmet verdiklerini anlatan Geçgel, 2025 yılına kadar yurtdışında özellikle Fransa, Suudi Arabistan, Romanya, Nijerya, Fas, Ürdün Almanya gibi ülkelerde 15 satış mağazasına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Enerjiyi güneşten alan yeni fabrika açıyor

Mevcut fabrikalarında ayda 10 bin mutfak ve banyo modülü, bin 500 kapı tasarladıklarını belirten Ahmet Geçgel, artan talepler sonrası Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesinde 60 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir fabrika yatırımının temellerini attıklarını söyledi. Geçgel, “Yeni fabrikamızda güneş enerjisi panelleri kullanıp, kendi ürettiğimiz elektriği kullanarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağız” bilgisini verdi.