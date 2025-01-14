THY, 10 yıl sonra yeniden Bingazi seferlerine başladı

Türk Hava Yolları, Libya uçuşlarına 10 sene sonra tekrardan başladı. Bingazi uçuşlarıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları söyledi:

’Türk Hava Yolları olarak, kıtaları birbirine bağlamanın heyecanını bu kez Libya’nın ikinci büyük şehri Bingazi’de hissediyoruz. Tarihi bağlarımız bulunan Bingazi’ye yeniden sefer başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz. Gelişen pazar koşulları ve artan talepler çerçevesinde Afrika’nın dünyaya açılan kapılarını çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz.’ dedi.

Haftada 3 gün

Türk Hava Yolları, Boeing 737 tipi uçaklarıyla Bingazi uçuşlarını Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı yapacak.

Hat açılıyı nedeniyle 15 Şubat’a kadar biletlerini alan yolcular, 20 Mart 2025 tarihine kadar İstanbul’dan Bingazi’ye 349 dolardan. Bingazi’den İstanbul’a ise 249 dolardan seyahat edebilecekler